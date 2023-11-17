Около 20 тысяч мужчин незаконно выехали из Украины с момента вторжения - ВВС

Сколько мужчин незаконно сбежали из Украины за время войны — британские журналисты подытожили данные из пяти стран.

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Примерно 19 740 мужчин незаконно покинули пределы Украины - ВВС / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/V_Zelenskiy_official

19 740 мужчин незаконно пересекли границу Украины в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го. Об этом сообщает британский проект BBC Eye Investigations ссылаясь на данные, которую поступили из пяти соседних стран — Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии и Словакии.

Еще 21 113 человек пытались нелегально выехать из Украины, но их поймали местные власти, подтвердили источники среди украинских чиновников. Согласно данным, большинство мужчин — 14 313 — хотели перейти границу пешком или переплыть реки. Еще 6800 — использовать поддельные документы, в которых, в частности, были вымышленные болезни.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в украинском парламенте Федор Вениславский рассказал журналистам, что избежать мобилизации пытаются 1−5% мужчин.

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"Они точно не имеют решающего значения для обороны Украины. Я убежден: стойкость и готовность украинцев защищать свою независимость, суверенитет и свободу составляет 95−99%", — заявил он.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

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