Путин просчитался: бывший шеф ЦРУ рассказал о сценарии завершения войны

Диктатор Владимир Путин не ожидал, что Запад окажет Украине помощь, говорит Дэвид Петреус.

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Дэвид Петреус спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Facebook/Gen. David H. Petraeus, УНИАН

Сценарий окончания войны будет зависеть от поставок оружия Украине, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Он считает, что США должны принимать решения о поддержке Украины быстрее, несмотря на то, что реакция Вашингтона на полномасштабное вторжение РФ была "довольно впечатляющей".

"Реакция Запада действительно очень существенна, я считаю, пожалуй, гораздо существенней, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, действовали в прошлом так, что заставили его поверить, что, возможно, мы не ответим так весомо, как мы это сделали", — сказал бывший глава ЦРУ. видео дня

При этом он уверен в том, что диктатор Владимир Путин просчитался, поскольку не ожидал, что США и Запад окажут Украине такую помощь.

Вместе с тем Петреус считает, что прогнозировать сценарий завершения войны сложно. Он пояснил это тем, что слишком многое зависит от того, получит ли главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вооружение, которое он просит у партнеров.

Кто такой Дэвид Петреус Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что у РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак. У Украины есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ранее военный ВСУ призвал мобилизовать студентов. Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.

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