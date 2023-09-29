Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

Женщины, которые уже состоят на воинском учете, могут пересекать границу Украины, сказал представитель Государственной погранслужбы Андрей Демченко.

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Женщины-медики могут пересекать границу Украины / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Женщины-медики, которые с 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет, будут иметь право пересекать государственную границу Украины. Также действует постановление Кабмина №57, согласно которому ограничения действуют для должностных лиц – как мужчин, так и женщин. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что с для женщин-медицинских работников, которые должны стать на военный учет, ограничений по вопросам пересечения границы не будет.

"Изменений, связанных с пересечением границы для женщин, которые должны стать на воинский учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений в ограничении в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, нет", - объяснил ситуацию Демченко.

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Также он добавил, что женщины, которые уже состоят на военном учете, также могут пересекать границу.

Военнообязанным женщинам выезд за границу не запрещен

Адвокат Евгений Воробьев в комментарии Главреду сказал, что государство может мобилизовать женщин с медицинской и фармацевтической специальностями. Однако им разрешено пересекать границу.

"Пока решение об ограничении выезда военнообязанных женщин не принято. Его может принять военное командование вместе с Государственной пограничной службой Украины в соответствии с нормами ЗУ "О правовом режиме военного положения", - подчеркнул Воробьев.

Военный учет для женщин в Украине

1 октября женщины в Украине с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на военный учет. В Генштабе ВСУ заявили, что обязательной мобилизации женщин не будет, для них призыв на добровольной основе.

Адвокат Марина Бекало рассказала, кто из женщин должен стать на военный учет в Украине. Это гражданки в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальности и пригодны к несению военной службы по состоянию здоровья.

В Министерстве здравоохранения призвали женщин-медиков и фармацевтов стать на военный учет.

"Более 30 лет постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, из-за чего часть медиков в нем не учтены. Поэтому с 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились", - подчеркнули в Минздраве.

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