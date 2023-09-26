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Мобилизация женщин-медиков: в МОЗ рассказали, что изменится с 1 октября

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 17:58 обновлено 26 сентября, 18:19
Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны находиться на воинском учете.
Мобилизация женщин-медиков: в МОЗ рассказали, что изменится с 1 октября
В Минздраве рассказали о воинском учете медиков / коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, pexels.com

В Министерстве здравоохранения сообщили, Все женщины-медики и женщины-фармацевты от 1 октября 2023 года должны стать на воинский учет.

"Более 30 лет постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, из-за чего часть медиков в нем не учтены. Поэтому с 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились", - говорится в сообщении МОЗ.

В пресс-службе Минздрава также сообщили, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по следующим специальностям: врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д. должны находиться на воинском учете.

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"Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже находятся на воинском учете", - добавили в министерстве.

В МОЗ также отметили, что постановка на воинский учет не равна мобилизации. Учет необходим лишь для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

Также с января 2023 года женщины, обучающиеся на медицинской или фармацевтической специальности, ставятся на воинский учет сразу по окончанию обучения. Учреждение образования за два месяца до завершения обучения подает списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года - до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на воинском учете, должна стать на него в течение ближайших 3 лет", - пояснили в МОЗ.

Трудоустройство

До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при приеме на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о ней Территориальный центр комплектования.

Далее женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на воинский учет.

Выезд женщин за границу

Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно выезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин - не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу в независимости от того, стоит она на воинском учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

Напомним, что в ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет. Горбач отметил, что в ВСУ женщины преимущественно служат на руководящих должностях, ведь пришли на службу до начала полномасштабного вторжения.

Стало известно, кого не будут брать на работу без военного билета. Согласно распоряжению Кабмина, женщины медицинских и фармацевтических специальностей должны встать на воинский учет и находиться на нем до 60 лет.

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