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Военный учет для женщин: кого не будут брать на работу без военного билета

24 января 2023, 15:20
Согласно распоряжению Кабмина, женщины медицинских и фармацевтических специальностей должны стать на военный учет и находиться на нем до 60 лет.
ВСУ, женщины
Военный учет для женщин: кого не будут брать на работу без военного билета / коллаж УНИАН

Кабинет министров Украины в декабре 2022 года изменил правила военного учета – в том числе, по поводу изменений, которые касаются военного учета женщин определенных профессий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Согласно бумагам, теперь на военный учет должны становиться не только мужчины от 16 до 27 лет, но и женщины, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности. Кроме того, остаются на военном учете военнообязанные и резервисты до 60 лет.

Также, говорят чиновники, женщины − медики, врачи, медсестры и фармацевты должны стать на учет до 2026 года. В противном случае, начиная с этого года, женщины таких профессий не смогут устроиться на работу – если не предоставят заранее документы от военкомата.

Для тех же специалисток, которые еще обучаются, за два месяца до этого учебные заведения должны подавать списки в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

После окончания учебы таким людям обязаны выдать временное удостоверение военнообязанного и внести во временный реестр (сроком действия на 30 дней). Но встать с ними на учет обязательно нужно в семидневный срок.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

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