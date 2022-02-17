Женщины на военном учете: в Минобороны рассказали, когда список профессий вступит в силу

Как говорит руководитель военного ведомства Алексей Резников, перечень женских профессий, предполагающих постановку на военный учет в ВСУ, может изменяться.
Министерство обороны снизило список женских специальностей и профессий, которые необходимы для армейских нужд. Об этом заявил руководитель военного ведомства Алексей Резников в интервью порталу "РБК-Украина".
По словам чиновника, финальный перечень профессий с которыми женщины должны будут встать на военный учет должны еще будут утвердить в Министерстве юстиции.
"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу", — объяснил Резников.
Чиновник предупреждает, что перечень женских профессий, которые предполагают постановку на военный учет, может меняться.
"Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", — отметил руководитель Минобороны.
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Воинский учет для женщин в Украине
На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.
Компании-работодатели обязали проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что из-за новых правил постановки на учет изменений в жизни женщин не будет. Государство не собирается их призывать или мобилизовать. Цель подобного решения – узнать, какие специалистки есть в стране, которые, в крайнем случае, смогут принять участие в мероприятиях, направленных на оборону государства.
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