Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщин

В Минобороны призвали женщин не переживать - список профессий и военнообязанных сократят / УНИАН

В Украине изменят правила постановки женщин на военный учет. Количество военнообязанных уменьшат, а число профессий сократят. Штрафов за непостановку на учет пока платить никто не будет. Изменения в приказ Министерства обороны уже внесены и будут обнародованы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего выступления в Верховной Раде в пятницу, 28 января, он напомнил о том, что вопрос постановки женщин на военный учет и список профессий вызвали серьезный общественный резонанс, однако уже принято решение внести изменения в этот порядок.

По его словам, никаких штрафов для работодателей и женщин пока не предусмотрено. Уже внесены изменения, связанные с сокращением военнообязанных, а также числа профессий и специальностей.

"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей ", - отметил министр.

Также он добавил, что документ направлен в Минюст и будет обнародован.

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"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеУкраинки "штурмуют" военкоматы: журналистка пошла выполнять приказ, но столкнулась с проблемами

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр сказала, что женщинам не нужно в срочном порядке отправляться в военкоматы. В данный момент проводится работа по изменениям и оптимизации постановки на учет.

Кроме того, она уточнила, что военный учет не означает призыв или мобилизацию. Женщин не будут забирать в армию. Изменения направлены на обновления ряда норм, связанных с военным учетом.

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязали проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что из-за новых правил постановки на учет изменений в жизни женщин не будет. Государство не собирается их призывать или мобилизовать. Цель подобного решения – узнать, какие специалистки есть в стране, которые, в крайнем случае, смогут принять участие в мероприятиях, направленных на оборону государства.

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