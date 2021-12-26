Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет - главнокомандующий ВСУ

Залужный заявил, что со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет / коллаж УНИАН

Министерство обороны заявило, что со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично заверил, что о призыве или обязательной мобилизации женщин речь не идет.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ", - сообщил Залужный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что цель новой инициативы - узнать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. По его словам, похожий порядок учета существовал в Украине и раньше, еще с 1994 года, но почти не работал.

"Это также шаг навстречу женщинам, которые хотят проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, чтобы избежать лишних процедур при должности по своей специальности",– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что в случае военных учений женщины будут принимать в них участие только по желанию.

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По его словам, в Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет.

"Мы также планируем ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут уходить исключительно по желанию", - объяснил Залужный.

Он обратил внимание и на то, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

В воскресенье, 26 декабря, в Министерстве обороны Украины уточнили, что новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми.

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