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В Минобороны заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учет

26 декабря 2021, 10:53

Как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

беременные
Беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учет / УНИАН

Новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

В Минобороны сообщили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца 2022 года.

"До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете", - добавили в пресс-службе.

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Также в Минобороны уточнили, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

В то же время в Командовании Сухопутных войск ВСУ отметили, что женщины, имеющие несовершеннолетних детей, должны находиться на учете, однако в случае объявления в Украине военного положения, когда военнообязанные должны будут присоединиться к защите страны - это не будет их касаться.

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

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