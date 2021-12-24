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Воинский учет для женщин: список профессий планируют сократить

24 декабря 2021, 11:19
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В Верховной Раде отметили, что сейчас в списке есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.

Женщины военные
В Украине сократят список профессий для воинского учета женщин / УНИАН

В Украине планируют сократить список профессий, представительницы которых должны будут стать на воинский учет как военнообязанные.

Сейчас в этом перечне есть профессии, которые действительно не понадобятся для Вооруженных сил Украины, отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.

Он напомнил, что еще весной был принят закон, который предусматривает взятие на воинский учет в качестве военнообязанных женщин, имеющих специальность или профессию, родственную соответствующей определенной в списке Минобороны военно-учетной специальности.

"Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня", – написал Завитневич.

По его словам, в законе прописано, что этот перечень будет определять Министерство обороны.

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"Но так случилось, что этот перечень юстировался, и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", – объяснил председатель комитета.

Завитневич добавил, что они обсудили этот вопрос с министром обороны и решили, что список сократят.

"Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", – подчеркнул он.

Представительницы каких профессий должны стать на воинский учет

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, в котором утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые обязаны состоять на воинском учете. Приказ №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 3 декабря 2021 года.

Читайте такжеВ Украине женщин обязали встать на воинский учет: все, что нужно знатьСогласно документу, на воинский учет должны стать представительницы 35 сфер деятельности, охватывающих почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела. Среди перечня, например, есть врачи, юристы, журналисты, программисты, соцработники, работники ресторанов и отелей, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и многие другие.

Полный список профессий, представительницы которых должны стать на воинский учет, доступен по ссылке.

В Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона О воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Как женщинам стать на воинский учет

Сначала нужно выяснить, подлежит ли женщина воинскому учету – об этом можно узнать в центре комплектования в течение 2022 года. Есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • свидетельство о браке,
  • рождение детей,
  • окончание учебного заведения,
  • справку из заведения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Что грозит за уклонение от постановки на воинский учет

Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года. Размер штрафа для украинок составит от 850 гривен, для предприятий – от 5500 гривен.

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