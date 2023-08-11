Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

Во время ракетного удара Володя находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения.

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Ракета РФ убила 8-летнего Володю / Коллаж: Главред, фото: Управление образования Коломыйского городского совета, Офис генпрокурора, Минобороны РФ

Утром 11 августа российские оккупационные войска влупили аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковщины. Одна из ракет попала на территорию частного дома в Коломыйском районе. Там проживала семья с тремя детьми. В результате коварной атаки россиян 8-летний Володя получил смертельные ранения, медики не смогли его спасти.

Как рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале, во время ракетного удара Володя находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения.

"За считанные минуты прибыла "скорая". Мальчика госпитализировали в больницу в критическом состоянии с тяжелыми травмами. Более двух часов наши медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно...", - написала Онищук.

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Глава Ивано-Франковской ОВА выразила искренние соболезнования родным погибшего мальчика, а также призвала жителей Прикарпатья не пренебрегать сигналами "воздушной тревоги".

На гибель Володи также отреагировало управление образования Коломыйского городского совета.

"С глубокой грустью управление образования и учебные заведения Коломыйской городской территориальной общины восприняли известие о трагической гибели от вражеской ракеты ученика Коломыйского лицея №2 Владимира Балабаника, 2015 года рождения. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Склоняем головы в скорби. Вечная память, ангелочек!", - написало управление образования в Facebook.

Ракетная атака на Украину 11 августа

Утром, 11 августа, была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине. Позже в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Взрывы прогремели в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области.

Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Как рассказали в Воздушных силах, армия РФ выпустила четыре аэробалистические ракеты "Кинжал" в направлении Коломыйского аэродрома на Франковщине. Одну из них удалось сбить в Киевской области. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

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