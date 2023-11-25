Фронт оккупантов упадет в 2 областях: Свитан спрогнозировал изменения в войне

Быстрые действия украинских военных на одном из направлений могут заставить захватчиков к "жесту доброй воли". Тогда оккупанты будут бежать из двух областей.

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Фронт оккупантов упадет в двух областях/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Российские оккупанты могут принять решение о "жесте доброй воли" на юге Украины, если украинские военные будут там быстро продвигаться вперед.

Если упадет фронт оккупантов на Херсонском направлении и захватчики начнут выходить из оккупированной части Херсонщины, то это потянет за собой и выход врагов из Запорожской области. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Всё будет зависеть от скорости нашего продвижения до Крыму, которое может заставить противника принять такое решение (о "жесте доброй воли" – ред.). Уход (российских оккупантов – ред.) с Херсонского направления потянет за собой и выход из Запорожской области. Сработает принцип домино – фронты упадут один за другим", – отмечает Свитан.

По его словам, это произойдет потому, что российские войска попадут под фланговые удары украинской армии, которая будет наступать.

"В такой ситуации лучше закрываться фронтально. Чтобы осуществить маневр на Запорожском направлении, придется развернуть фронт с севера на юг – из Донецка на Мариуполь", – подытожил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о сроках возвращения Крыма:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь – идут вперед и захватывают новые рубежи. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Также сообщалось, что россияне применили новую тактику и перешли в наступление на Авдеевском направлении. Но, по словам аналитика, говорить о прорыве обороны ВСУ в районе Авдеевки и окружения города со стороны россиян рано.

Напомним, РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами. Оккупанты направили по территории Украины две управляемые авиационные ракеты и три ударные дроны-камикадзе.

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