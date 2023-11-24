Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

Запасы российской артиллерии полностью исчерпаны. РФ вынуждена использовать на поле боя системы образца 1950-60-х годов, потому что у нее нет другого выбора.

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Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

У Украины сейчас есть очевидное преимущество над страной-агрессором Россией в артиллерии. Еще в начале полномасштабного вторжения войско РФ было более оснащенным, но по состоянию на это время российская артиллерия не может конкурировать с украинской. Украина начала доминировать в артиллерийской войне после получения современных артиллерийских систем от западных партнеров.

Украинская артиллерия и группы дронов охотятся на крупнокалиберные орудия и реактивные системы залпового огня (РСЗО) российских оккупантов, которые способны вести огонь на более короткие расстояния. Об этом пишет Newsweek.

Аналитики отмечают, что только в период с сентября по ноябрь 2023 года украинские военные уничтожили 2272 артиллерийские системы и 167 РСЗО российских захватчиков. В тот же период прошлого года эти цифры были значительно меньше. Так, в сентябре-ноябре 2023 года защитники Украины уничтожили 789 и 108 единиц такой техники соответственно.

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Бывший офицер СБУ, а ныне советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак отметил, что такие потери в технике являются для оккупантов действительно большой проблемой. Из-за потерь на поле боя этой техники захватчики в минувшие пять месяцев очень активно используют артиллерию старого образца.

"Не позднесоветской эпохи, а середины 50-х и 60-х годов – артиллерию типа буксируемых гаубиц Д30 и Д20 с максимальной дальностью стрельбы 15-18 км", – отметил Ступак.

Он подчеркнул, что 15-18 км – это очень маленькая дистанция. Для сравнения – дальность действия шведской самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer в ВСУ составляет от 30 до 60 км в зависимости от снаряда. Ступак подчеркнул, что запасы российской артиллерии полностью исчерпаны, оккупанты используют имеющиеся системы, "потому что у них нет другого выбора".

В материале Newsweek отмечают, что российский диктатор Владимир Путин переводит экономику РФ на военную основу, однако России будет трудно нарастить производство запасных частей для артиллерии, ведь это частично зависит от западных технологий, к которым РФ сейчас имеет ограниченный доступ.

Проблема с артиллерией в российском оккупационном войске становится все более актуальной по мере того, как в Украину прибывают передовые боеприпасы от западных партнеров. В издании отмечают, что в российском войске увеличилось количество потерь в технике летом и осенью как раз после того, как в ВСУ появились кассетные боеприпасы.

Американский ветеран боевых действий Дэн Райс, который ранее был специальным советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, также признал, что Украина теперь имеет "огневое преимущество" над российскими оккупантами, а также более совершенные и эффективные системы вооружений.

"Полномасштабное развертывание кассетных артиллерийских снарядов и ракет вступило в новую фазу войны. Именно поэтому Путин предлагает " мирные переговоры "и называет это"трагедией". Теперь Москва вынуждена бороться с глубокими ударами по большим скоплениям ее войск и любой артиллерии или РСЗО",-отметил Райс.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что обеим сторонам в войне потребуется гораздо больше боеприпасов для продолжения боевых действий.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на Бахмут в Мелитополе - идут вперед и захватывают новые рубежи. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Также сообщалось, что россияне применили новую тактику и перешли в наступление на Авдеевском направлении. Но, по словам аналитика, говорить о прорыве обороны ВСУ в районе Авдеевки и окружения города со стороны россиян рано.

Напомним, РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами. Оккупанты направили по территории Украины две управляемые авиационные ракеты и три ударные дроны-камикадзе.

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