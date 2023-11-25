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"Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны" – полковник армии Британии

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 14:45обновлено 25 ноября, 15:19
Страна-оккупант Россия "надеется" на реализацию в Украине подобия так называемого корейского сценария, считает полковник армии Британии в отставке Глен Грант.

ВСУ, войска РФ
Россия готовится к затяжной войне против Украины - британский военный / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий". Об этом заявил полковник армии Великобритании и отставке Глен Грант.

В интервью Эспрессо он рассказал о том, что российские оккупанты готовятся к затяжной войне.

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"Россия готовится к двум-трем годам, а может даже и к 10-15 годам затяжной войны. Она просто будет продолжать бить по Украине, пока та не сломается", - предположил Грант.

По его мнению, российские оккупанты рассчитывают на то, что западный мир не выдержит и прекратит поддерживать Украину, после чего произойдет реализация чего-то наподобие "корейского сценария" в виде разделения Украины на "украинское государство и так называемую Новороссию".

"Вот, к чему они стремятся и на что надеются", - отметил эксперт.

Также эксперт рассказал о том, что Россия проводит постоянную мобилизацию. Враг успешно производит средства радиоэлектронной борьбы и развивает свою оборонную промышленность. Но вместе с тем фиксируется и падение российской экономики.

"В некотором смысле хорошо, что в российском генштабе находятся не очень светлые головы. Они умны в своей конкретной специальности, но точно не в стратегическом мышлении. Вполне возможно, что, поставив страну на военные рельсы, они фактически разрушают ее экономику в целом. Мы знаем, что состояние экономики в России во многих сферах оставляет желать лучшего. Например, некоторые авиакомпании на грани коллапса, потому что они не могут получить запчасти и поддерживать самолеты в надлежащем состоянии в воздухе. Это является отражением некоторых сфер в экономике. И если уж авиакомпании не выдерживают, то другие сегменты точно должны быть близки к коллапсу", - подчеркнул Глен Грант.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине может закончиться в 2024 году, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам чиновника, все зависит не только от украинского государства, но и стран-партнеров.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что горячая фаза войны в Украине завершится в 2024 году. В интервью Главреду он сделал прогноз, согласно которому в 2025 году силы обороны Украины выйдут на границы 1991 года, а государство вступит в НАТО.

"Примерно так выглядит план США. Дай Бог, чтобы он осуществился. Для этого всем нужно приложить серьезные усилия – и украинской армии, и нашим западным партнерам, которые должны передать нам вооружения. Чтобы выполнить план, мы должны получить военную технику, самолеты и ракеты новых модификаций", - подчеркнул Свитан.

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