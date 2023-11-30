Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Зеленский поговорил с лидерами Германии и Британии / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента

Президент Украины в четверг, 30 ноября, провел два телефонных разговора с европейскими лидерами. Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Президент Украины сообщил в Telegram.

Лидеры Украины и Великобритании обсудили широкий спектр тем, в том числе приоритетные потребности украинской армии на фронте. Во время телефонного разговора, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили ряд ключевых вопросов.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.Поблагодарил за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии", - сообщил Зеленский. видео дня

Основным объектом обсуждения стали важнейшие потребности ВСУ на фронте, а именно вопрос повышения оборонных возможностей. В частности, Зеленский рассказал о результатах своих визитов на линию фронта на юге и востоке Украины.

Также рассматривались вопросы макрофинансовой поддержки Украины и дальнейших шагов перед важными международными мероприятиями.

Кроме этого, Зеленский и Сунак отметили важность встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, которая состоялась на Мальте в октябре. Они также обсудили необходимость дальнейших мер по реализации украинской формулы мира.

Разговор с Олафом Шольцем

Президент Украины, Владимир Зеленский, провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии, Олафом Шольцем. Во время разговора политики обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.

"Благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю то, что все наши договоренности выполняются", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, в ходе этого разговора с Шольцем обсудили ситуацию на передовой. Президент рассказал о своей поездке в Купянск, а также в Херсон, Николаев и Одессу. Он поделился подробностями о ситуации в Черном море и важности защиты гражданского судоходства.

"Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства", - добавил президент.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил за участие Германии в имплементации формулы мира и выразил надежду на помощь во время следующих встреч.

Кроме того, он подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза относительно одобрения переговоров о присоединении Украины, а также выделения 50 миллиардов евро помощи на последующие годы.

Поддержка Британии

Напомним, министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, сообщил, что страна планирует расширить объем военной помощи, которую предоставляет Украине. Он также подчеркнул намерение сотрудничать с другими союзниками для обеспечения Киева необходимой поддержкой.

Помимо этого, Грант Шеппс отметил, что независимо от выборов, которые состоятся в США в следующем году, его страна будет оставаться надежным партнером для Украины.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил личную поддержку вступлению Украины в НАТО. Однако Лондон остается при своей позиции, что в условиях войны с РФ Украина, вероятно, имеет ограниченные возможности для интеграции в коллективный западный блок.

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