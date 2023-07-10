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Сунак и Британия поддерживают вступление Украины в НАТО

Андрей Ганчук
10 июля 2023, 22:51 обновлено 10 июля, 22:57
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Великобритания готова работать с Соединенными Штатами и другими союзниками на Западе для того, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс.
Сунак, Байден
Сунак провел переговоры с Байденом и поддержал вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что он лично поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако Лондон в целом пока придерживается точки зрения, согласно которой Киев вряд ли может интегрироваться в коллективный блок Запада в условиях войны с агрессором Россией.

Британская газета The Guardian пишет, что Сунак и Байден в понедельник, 10 июля, провели переговоры, в ходе которых обсуждалось, в том числе, возможное вступление Украины в НАТО

Представитель премьер-министра Британии сказал, что Сунак поддерживает евроатлантическую интеграцию Киева.

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Представитель главы британского правительства полагает, что вступление Украины в НАТО во время войны с РФ "неуместно". Однако сам Сунак придерживается точки зрения, согласно которой "законное место" Украины – в Альянсе.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к Альянсу", - подчеркнул представитель Сунака.

Украина в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, согласно которому Киев сможет вступить в НАТО без выполнения механизма Плана действий по членству в Альянсе. Как полагает дипломат, на саммите в Вильнюсе должна появиться конкретика по поводу вступления Украины в коллективный блок безопасности Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение, которое будет предусматривать возможность для Украины вступить в НАТО без ПДЧ. Дальнейшее приглашение Украины в Альянс будет зависеть от того, насколько государство соответствует требованиям блока.

Президент Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что почти все страны Альянса поддерживают Украину. Он напомнил, что от Украины зависит безопасность восточного фланга блока.

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