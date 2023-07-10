"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Президент заявил, что большинство стран Альянса - четко "за" Украину.

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Владимир Зеленский о саммите НАТО / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля, сделал важное заявление.

Зеленский поблагодарил лидеров стран, которые приняли совместные декларации о членстве Украины в НАТО.

"Итак, Украина - накануне Вильнюса. Саммита НАТО, который может стать именно таким, который нужен и нашему государству, и всему Альянсу, глобальной безопасности. Очень активно работаем в эти дни! Еще активнее, чем когда-либо", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что хоть эта работа почти на 100% происходит за кулисами, ее значение не меньше, чем любой публичной работы.

"Все все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас. Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной по нашей интеграции", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство стран Альянса - четко "за" Украину.

"Смелость украинских героев оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и было создано НАТО. Именно украинская восточная граница, граница нашего государства и позиции наших воинов - это та граница, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, которая в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы", - отметил президент.

По словам Зеленского, от Украины зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО.

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие - это оружие Альянса. Наши ценности - это то, во что верит Альянс. Наша защита - это именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире", - заявил он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского перед саммитом НАТО:

Саммит НАТО в Вильнюсе - что нужно знать

11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса.

Сообщается, что Владимир Зеленский прибудет на саммит 12 июля. Сам президент заявил, что ожидает от встречи НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

Между тем, в МИД Украины проинформировали, что страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс. Этому предшествовала длительная дискуссия, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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