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Россияне остались без командования: фронт на левом берегу Днепра под угрозой

Юрий Берендий
2 декабря 2023, 22:24
По словам эксперта, смерть генерала Завадского свидетельствует о том, что ситуация на левом берегу Днепра для россиян складывается не лучшим образом.
Россияне остались без командования: фронт на левом берегу Днепра под угрозой
Эксперт раскрыл детали гибели российского генерала на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны Украины

Военный аналитик Павел Нарожный рассказал о положении дел на левом берегу Херсонщины, указав на значительные потери, которые понесли оккупанты, а также на трудности в командовании в российских армейских подразделениях. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы настаивают, чтобы мы об этом молчали, поэтому мы можем просто ссылаться на российских военкоров... Знаем, что единственная бригада более или менее боеспособная, которая там находится, это 810-я бригада морской пехоты (город Севастополь), и они очень жалуются на потери, на огромные потери в своих подразделениях. Возле поселка Крынки наехал на мину целый русский генерал Завадский, замкомандующего 14-го общеармейского корпуса. То есть большого полета человек, приехавший почему-то под Крынки прямо на место боевых действий. Это означает, что ситуация "швах" для них", - отметил он.

По его словам, это означает, что теряется централизованное руководство, иными словами, команды генерала должны передаваться непосредственно солдату, находящемуся на передовой. Павел Нарожный назвал тактическую и стратегическую цели ВСУ на Левобережье Херсонской области.

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"Если взять такую тактическую цель этого плацдарма: во-первых, это отбросить с Алешек для того, чтобы в Херсоне не было артиллерийских обстрелов, а вторая, как я вижу, стратегическая цель – это перешеек.",- резюмировал эксперт.

Однако, по мнению эксперта для этого нужно создать настоящий плацдарм для наступательных действий на котором будут собраны необхилимые силы для наступления на перешеек.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, как отметили в сообщении Генерального штаба ВСУ, силы обороны Украины удерживают позиции на Левобережье Херсонщины. Они активно осуществляют контрбатарейную операцию против противника и наносят удары по его тыловым зонам.

В Херсонской области вооруженные силы Украины устроили атаку на здание, где проводилось совещание ведущих представителей оккупационной администрации, сообщили в центре национального сопротивления. Взрывы произошли в селе Юбилейное.

Вооруженные силы Украины осуществили продвижение на левом берегу Херсонщины и перебросили дополнительные подкрепления, зафиксировали аналитики Института изучения войны США.

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война в Украине новости Херсона
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