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"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины

Алёна Воронина
3 декабря 2023, 04:40
Российские оккупанты уже не мечтают ни о каких крупных прорывах на фронте. На захват крупных городов им понадобилось бы очень много сил и ресурсов.

Георгий Тука, Владимир Путин
Эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города Украины/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Российская оккупационная армия за годы войны не смогла захватить и удержать хоть какой-то крупный населенный пункт. Им удавалось оккупировать не больше, чем районные центры, и даже на это они затрачивали много усилий.

Новой попытки захватить Киев страна-агрессор Россия не будет предпринимать. Более того, оккупанты вряд ли будут пытаться захватить крупные города. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Новая попытка взять Киев – это бред. За все эти годы россиянам не удалось захватить хоть какой-то крупный населенный пункт. Захватили они разве что те населенные пункты, которые сложно назвать крупными, например, Бахмут, Попасная, сейчас, возможно, Авдеевка. Это райцентры, небольшие городки. А захватывают россияне их просто – уничтожением вдребезги", – отметил Тука.

По словам Туки, российские оккупанты уже не мечтают ни о каких крупных прорывах.

"А теперь подумайте, сколько ресурсов, сил и средств нужно для того, чтобы захватить и разрушить, например, Харьков. На это уйдут годы. Поэтому я совершенно не верю в то, что возможны новые попытки россиян атаковать крупные города. Россияне уже ни о каких крупных прорывах не мечтают, по крайней мере объективных свидетельств я не вижу", – отметил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Война в Украине

Раньше военный ВСУ назвал причину, почему на фронте не происходит непрерывных штурмовых действий. Россияне проводят наступательные действия, но не могут непрерывно вести их из-за больших потерь. Украинские военные и противник, обращаются к тактикам, усвоенным в предыдущие войны, однако в модернизированной и адаптированной форме, рассказал командир 4 батальона бригады "рубеж" Михаил Крыжановский.

Также ранее политолог Андрей Пионтковский назвал 2 фактора, которые указывают на то, что для РФ война уже проиграна. Силовики в РФ уже поняли бесполезность этой войны, среди них назревает недовольство.

Напомним, Германия передает Украине новый пакет военной помощи. Украинским военным передадут на фронт автомобили, системы обнаружения дронов и другую технику, а также боеприпасы.

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