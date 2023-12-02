Непрерывных штурмовых действий нет: военный ВСУ назвал причину

Во время штурмов российские войска несут значительные потери.

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Военный ВСУ рассказал о наступательных действиях врага / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Россияне проводят наступательные действия, но не могут непрерывно вести их из-за больших потерь. Украинские военные но противник, обращаются к тактикам, усвоенным в предыдущие войны, однако в модернизированной и адаптированной форме. Об этом сообщил командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский 24 Канала.

Крыжановский пояснил, что, хотя существуют моменты, когда оккупанты начинают массированные штурмовые действия, они всегда сталкиваются с критическим количеством потерь, которое заставляет их отступать. Он отметил, что непрерывных штурмов пока не происходит из-за значительных потерь в собственных линиях, которые российские войска не могут непрерывно компенсировать.

"Чтобы штурмовые действия буквально продолжались непрерывно -такого нет. Потому что есть критическое количество потерь в живой силе и технике. Такого сейчас враг не может себе позволить", - сказал Михаил Крыжановский. видео дня

Для врага чрезвычайно сложно организовать непрерывные штурмовые действия. Это потребовало бы большой концентрации военной техники и личного состава на ограниченном участке, что в настоящее время кажется недосягаемым для противника.

Потери оккупантов

Как ранее сообщал Главред, оккупанты несут колоссальные потери в боях по всему фронту. По сообщениям ВСУ, смертность среди российских военных составляет 95%. В процессе отступления вражеские силы используют своих раненых как "живой щит".

Напомним, на фронте ситуация остается напряженной, но наши военные продолжают успешно сдерживать врага. На Таврическом направлении вражеские силы понесли значительные потери.

Также, по данным на 2 декабря, оккупанты уменьшили активность в ведении авиационных и артиллерийских операций. Силы обороны Украины успешно удерживают свои позиции на Авдеевском направлении. За последние сутки общие потери врага составили 495 человек, уничтожено 8 единиц военной техники.

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