Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

28 ноября враг значительно активизировал боевые действия на Таврическом направлении, привлекая к попыткам наступления бронетехнику. Об этом сообщил генерал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале.
По его словам оккупанты нанесли 17 авиаударов и 4 ракетных удара. Всего за день на Таврическом направлении фронта произошло 56 боевых столкновений.
"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. К слову, враг все еще пытается окружить город. Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен", – написал Тарнавский.видео дня
Генерал сообщил, что Силами обороны Украины было уничтожено 48 единиц военной техники, а именно:
- 4 танка,
- 7 ББМ,
- 4 артиллерийских системы,
- 22 БпЛА,
- 9 автомобилей,
- 1 единицу спецтехники,
- 1 важный объект врага.
Кроме этого, повреждены еще 33 единицы техники противника.
Генерал Тарнавский также подчеркнул, что на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.
Наступление россиян на Авдеевку
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в течение последних дней российские войска совершили ограниченное продвижение на северном направлении "клещей" в попытке окружить город Авдеевка.
Офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что в районе Авдеевки ситуация под абсолютным контролем Сил обороны Украины. Целевые задачи российских сил остаются неизменными, но противник не может достичь их.
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука добавил, что захват этого населенного пункта предоставил бы российским войскам возможность создать котел для украинских защитников.
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