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Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

Юрий Берендий
29 ноября 2023, 15:26
На фронте ситуация остается сложной, но наши защитники продолжают эффективно противостоять врагу. На Таврическом направлении россияне понесли тяжелые потери.
Тарнавский, танки
Бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе на Таврическом направлении / Коллаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, скриншот из видео 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

28 ноября враг значительно активизировал боевые действия на Таврическом направлении, привлекая к попыткам наступления бронетехнику. Об этом сообщил генерал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале.

По его словам оккупанты нанесли 17 авиаударов и 4 ракетных удара. Всего за день на Таврическом направлении фронта произошло 56 боевых столкновений.

"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. К слову, враг все еще пытается окружить город. Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен", – написал Тарнавский.

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Генерал сообщил, что Силами обороны Украины было уничтожено 48 единиц военной техники, а именно:

  • 4 танка,
  • 7 ББМ,
  • 4 артиллерийских системы,
  • 22 БпЛА,
  • 9 автомобилей,
  • 1 единицу спецтехники,
  • 1 важный объект врага.

Кроме этого, повреждены еще 33 единицы техники противника.

Генерал Тарнавский также подчеркнул, что на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.

Наступление россиян на Авдеевку

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в течение последних дней российские войска совершили ограниченное продвижение на северном направлении "клещей" в попытке окружить город Авдеевка.

Офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что в районе Авдеевки ситуация под абсолютным контролем Сил обороны Украины. Целевые задачи российских сил остаются неизменными, но противник не может достичь их.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука добавил, что захват этого населенного пункта предоставил бы российским войскам возможность создать котел для украинских защитников.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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