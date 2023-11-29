Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

На фронте ситуация остается сложной, но наши защитники продолжают эффективно противостоять врагу. На Таврическом направлении россияне понесли тяжелые потери.

https://glavred.info/ukraine/poteri-okkupantov-stremitelno-rastut-brigadnyy-general-vsu-soobshchil-ob-uspehe-10520809.html Ссылка скопирована

Бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе на Таврическом направлении / Коллаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, скриншот из видео 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

28 ноября враг значительно активизировал боевые действия на Таврическом направлении, привлекая к попыткам наступления бронетехнику. Об этом сообщил генерал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале.

По его словам оккупанты нанесли 17 авиаударов и 4 ракетных удара. Всего за день на Таврическом направлении фронта произошло 56 боевых столкновений.

"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. К слову, враг все еще пытается окружить город. Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен", – написал Тарнавский. видео дня

Генерал сообщил, что Силами обороны Украины было уничтожено 48 единиц военной техники, а именно:

4 танка,

7 ББМ,

4 артиллерийских системы,

22 БпЛА,

9 автомобилей,

1 единицу спецтехники,

1 важный объект врага.

Кроме этого, повреждены еще 33 единицы техники противника.

Генерал Тарнавский также подчеркнул, что на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.

Наступление россиян на Авдеевку

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в течение последних дней российские войска совершили ограниченное продвижение на северном направлении "клещей" в попытке окружить город Авдеевка.

Офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что в районе Авдеевки ситуация под абсолютным контролем Сил обороны Украины. Целевые задачи российских сил остаются неизменными, но противник не может достичь их.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука добавил, что захват этого населенного пункта предоставил бы российским войскам возможность создать котел для украинских защитников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.