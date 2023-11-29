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Идет "охота": генерал-разведчик назвал главную версию отравления жены Буданова

Алексей Тесля
29 ноября 2023, 14:55
Если бы у россиян были возможности, они бы давно попытались уничтожить Кирилла Буданова, говорит Валерий Кондратюк.
Кондратюк
Валерий Кондратюк прокомментировал отравление Марианны Будановой / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Глава Службы внешней разведки в 2020—2021 годах и начальник Главного управления разведки в 2015—2016 годах Валерий Кондратюк рассказал о том, почему РФ пошла на отравление жены главы ГУР Марианны Будановой.

Как подчеркнул он Radio NV, война, которую ГУР переносит из Украины на территорию России, является личным унижением диктатора Владимира Путина.

"И нанесение ударов, которые организовывало ГУР, дронами по Кремлю, также успешные рейды РДК на территорию Белгородщины — все это привело к тому, что Путин почувствовал не меньшее унижение, чем от марша [уже покойного, по российским сообщениям, главы ЧВК Вагнер] Пригожина", — отметил собеседник.

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По его словам, если бы у россиян были возможности, они бы давно попытались уничтожить Буданова и остальное руководство ГУР, и напомнил о серии ударов российскими ракетами и шахедами по зданиям ГУР и о "постоянной охоте российских диверсантов за непосредственно Кириллом Будановым".

"Именно эта охота свидетельствует, что России эти операции ГУРа допекают и точно заливают им, как говорится, сала за их рубашку. И это они очень-очень четко чувствуют", — добавил Кондратюк.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Напомним, генерал СБУ прокомментировал отравление жены Буданова. Виктор Ягун заявил, что "был бы удивлен", если бы у Кремля обнаружилась большая агентура.

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ГУР Валерий Кондратюк отравление Кирилл Буданов
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