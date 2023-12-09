Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

Цена от побед этих диктаторов будет намного выше от помощи, которую США сейчас предоставляют Украине, подчеркнул глава МИД.

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Если Путин одержит победу, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны, говорит Кулеба/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Если позволить стране-агрессору России одержать победу в войне против Украины, это может стать сигналом для других диктаторов устраивать новые войны и нападать на соседние государства. Цена побед диктаторов в таких войнах будет намного выше, чем поддержка, которую сегодня США предоставляют нашей стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующее заявление, которое он сделал в эфире одного из иностранных телеканалов, глава МВД обнародовал на своей странице в Instagram.

Он выразил мнение, что если позволить российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха в Украине, то это станет мотивацией для других диктаторов и авторитарных правителей в мире нападать на соседние государства и разрушать демократии.

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Кулеба подчеркнул, что цена побед таких диктаторов в войнах, которые они могут развязать, была бы намного выше для Соединенных Штатов Америки от той помощи, которую США сейчас дают Украине.

Также он отметил, что помощь Украине от США – это не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и процветание американского народа.

"Стоит напомнить, что Украина является одной из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену – цену жизней своих людей. Всё, что мы просим у других стран, – и США возглавляют эту коалицию, – дать нам необходимые средства. А мы уже выполним остальную задачу сами, борясь и защищая наши с вами общие интересы", – заявил Кулеба.

Помощь Украине от США

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину. Кэмерон подчеркнул, что в случае отказа в финансировании, пользу получат именно те авторитарные лидеры, которым нужна слабость и раздор в демократических странах.

Представитель Совбеза Джон Кирби заявил, что в США осталось всего несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. На вопрос журналистки о том, может ли Белый дом предложить какие-либо гарантии дополнительного финансирования Украины, Кирби ответил, что США не в состоянии дать такое обещание Украине.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден готов пойти на уступки республиканцам ради Украины. ​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

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