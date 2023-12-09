Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

Если позволить стране-агрессору России одержать победу в войне против Украины, это может стать сигналом для других диктаторов устраивать новые войны и нападать на соседние государства. Цена побед диктаторов в таких войнах будет намного выше, чем поддержка, которую сегодня США предоставляют нашей стране.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующее заявление, которое он сделал в эфире одного из иностранных телеканалов, глава МВД обнародовал на своей странице в Instagram.
Он выразил мнение, что если позволить российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха в Украине, то это станет мотивацией для других диктаторов и авторитарных правителей в мире нападать на соседние государства и разрушать демократии.
Кулеба подчеркнул, что цена побед таких диктаторов в войнах, которые они могут развязать, была бы намного выше для Соединенных Штатов Америки от той помощи, которую США сейчас дают Украине.
Также он отметил, что помощь Украине от США – это не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и процветание американского народа.
"Стоит напомнить, что Украина является одной из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену – цену жизней своих людей. Всё, что мы просим у других стран, – и США возглавляют эту коалицию, – дать нам необходимые средства. А мы уже выполним остальную задачу сами, борясь и защищая наши с вами общие интересы", – заявил Кулеба.
Помощь Украине от США
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину. Кэмерон подчеркнул, что в случае отказа в финансировании, пользу получат именно те авторитарные лидеры, которым нужна слабость и раздор в демократических странах.
Представитель Совбеза Джон Кирби заявил, что в США осталось всего несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. На вопрос журналистки о том, может ли Белый дом предложить какие-либо гарантии дополнительного финансирования Украины, Кирби ответил, что США не в состоянии дать такое обещание Украине.
Позже стало известно, что президент США Джо Байден готов пойти на уступки республиканцам ради Украины. Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.
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