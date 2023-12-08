'Настраиваем бригады': Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

Пауза на фронте сейчас просто даст россиянам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным кампаниям против Украины.

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Украина готовит военных к контрнаступлению / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВС Украины

Отпор ВСУ военной агрессии России снижает возможности Кремля для перегруппировки. Любая пауза в боевых действиях предоставит оккупантам возможность подготовки нового нападения. Вместо этого Украина готовится к новым операциям. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.

Министр Кулеба, предостерегает, что пауза в войне лишь даст россиянам возможность восстановить силы и готовить новые наступления. Он также сообщил о подготовке украинской стороной подразделений и частей к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение. Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонительные операции", - сказал Кулеба. видео дня

Неназванные западные эксперты, которые цитируются в материале WSJ, также считают, что пауза в войне не в интересах Украины. Они считают, что лучшим сценарием для Украины является усиление и наращивание возможностей ВСУ в следующем году.

По их мнению, ограниченное количество украинских военных может сдерживать армию РФ. В то время страны-члены НАТО будут иметь время для подготовки новых подразделений ВСУ, расширения производства вооружений и пополнения арсеналов Сил обороны.

Согласно информации, на встрече НАТО обсуждались провальные российские попытки прорвать оборону ВСУ. Они вызывают значительные потери России и разрушают ее ресурсы. Это может создать благоприятные условия для Украины, чтобы вернуть инициативу на поле боя уже весной 2025 года.

Война в Украине

Напомним, на Бахмутском направлении враг приблизился к окраинам Богдановки, там разворачиваются ожесточенные бои. Продолжительные артиллерийские обстрелы и использование беспилотников создают напряженную обстановку. Российские войска активно ведут бои, по словам военного Андрея Бабичева из 93-й бригады "Холодный яр".

Также оккупанты перемещают резервы в направлении Угледара. Они перевозят военную технику через поля из Запорожской и Херсонской областей, а также частично из России. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на канале "Эспрессо".

Как ранее сообщал Главред, на разных участках фронта продолжаются активные бои. Оккупанты пытаются провести атаки и стабилизировать линию соприкосновения. Украинские войска успешно удерживают свои позиции и эффективно противостоят вражеским силам и технике. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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