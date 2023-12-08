УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

Руслана Заклинская
8 декабря 2023, 23:20
Пауза на фронте сейчас просто даст россиянам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным кампаниям против Украины.
'Настраиваем бригады': Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба
Украина готовит военных к контрнаступлению / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВС Украины

Отпор ВСУ военной агрессии России снижает возможности Кремля для перегруппировки. Любая пауза в боевых действиях предоставит оккупантам возможность подготовки нового нападения. Вместо этого Украина готовится к новым операциям. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.

Министр Кулеба, предостерегает, что пауза в войне лишь даст россиянам возможность восстановить силы и готовить новые наступления. Он также сообщил о подготовке украинской стороной подразделений и частей к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

"Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение. Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонительные операции", - сказал Кулеба.

видео дня

Неназванные западные эксперты, которые цитируются в материале WSJ, также считают, что пауза в войне не в интересах Украины. Они считают, что лучшим сценарием для Украины является усиление и наращивание возможностей ВСУ в следующем году.

По их мнению, ограниченное количество украинских военных может сдерживать армию РФ. В то время страны-члены НАТО будут иметь время для подготовки новых подразделений ВСУ, расширения производства вооружений и пополнения арсеналов Сил обороны.

Согласно информации, на встрече НАТО обсуждались провальные российские попытки прорвать оборону ВСУ. Они вызывают значительные потери России и разрушают ее ресурсы. Это может создать благоприятные условия для Украины, чтобы вернуть инициативу на поле боя уже весной 2025 года.

Война в Украине

Напомним, на Бахмутском направлении враг приблизился к окраинам Богдановки, там разворачиваются ожесточенные бои. Продолжительные артиллерийские обстрелы и использование беспилотников создают напряженную обстановку. Российские войска активно ведут бои, по словам военного Андрея Бабичева из 93-й бригады "Холодный яр".

Также оккупанты перемещают резервы в направлении Угледара. Они перевозят военную технику через поля из Запорожской и Херсонской областей, а также частично из России. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на канале "Эспрессо".

Как ранее сообщал Главред, на разных участках фронта продолжаются активные бои. Оккупанты пытаются провести атаки и стабилизировать линию соприкосновения. Украинские войска успешно удерживают свои позиции и эффективно противостоят вражеским силам и технике. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Дмитрий Кулеба война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:43 Украина
Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:23 Мир
Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:20

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

22:43

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:37

MONATIK планирует стать многодетным отцомВидео

22:23

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
22:14

Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине - Sky News

22:09

В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

21:12

РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

20:57

По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

Реклама
20:33

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:21

Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

19:58

Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

19:51

Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

19:38

Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

19:21

Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

19:12

Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

19:10

А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?мнение

19:03

"Символ сопротивления": разведка Британии определила, для чего оккупанты обстреливают остров Змеиный

18:50

"У меня сейчас денег нет": Повалий разнылась перед русскими пропагандистами

18:08

Россияне перешли от дронов к ракетам: к чему готовиться украинцам

Реклама
18:05

"Враг давит": оккупанты терпят колоссальные потери в "мясных штурмах" - Барабаш

18:05

Что делать если телевизор ломается и не показывает: эти сведения ошеломят

17:33

Заливает водой через большие трещины: в Киеве существует реальный риск обвала в метро

17:21

ВСУ меняют тактику: Коваленко рассказал, что ждет Украину в начале 2024 года

17:19

Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах

17:10

3 минуты утренней зарядки: самый простой комплекс упражнений для начала дняВидео

17:05

Запад должен помочь Украине вернуть Крым, у сценария три этапа – Foreign Policy

16:32

РФ пытается скопировать украинские морские дроны: в ГУР заявили о новом плане Кремля

16:28

Путин готовит масштабную мобилизацию: Ступак раскрыл, когда она состоится

16:27

Боеприпасы и многое другое: Германия выделила Украине большой пакет помощи

16:12

Девушка поделилась простым лайфхаком, после которого багажник вашей машины будет открываться сам

16:01

Как наряжать елку в год дракона: лучшие способы привлечь в дом счастье

16:01

Путиниста Депардье обвинили в изнасиловании актрисы

15:57

В люди почти не выходит: с кем больше всего времени проводит Путин

15:38

Волочкова разделась перед бойфрендом дочери в бане

15:30

Защитит от болезней и укрепит здоровье: что нужно сделать 9 декабря - приметы

15:26

В ГУР анонсировали новые рейды в Крым и назвали цели

15:22

Украинцев ждет усиление мобилизации в 2024 году - Золотарев

15:20

Мыть и драять не придется: как отчистить столовые приборы с помощью воды и фольги, быстрый способ

15:15

Это может привести к бедности: что нельзя готовить на Новый год 2024Видео

Реклама
15:02

Неоспоримая помощь ВСУ: партизаны "слили" место дислокации оккупантов

14:58

Церковный праздник 9 декабря: что нельзя делать в день зачатия святой Анны

14:54

Реальные красавцы: в Сети показали рослых сыновей Бритни Спирс

14:46

Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины КарольВидео

14:41

"Променергооборудование": противопожарной техники для нужд Украины слишком много не бывает актуально

14:20

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

14:15

ВСУ получили более 250 авто при содействии Фонда Favbet Foundation

14:10

Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

13:48

У жениха скандальной блогерши Вербы есть ребенок и СИЗО за плечами

13:37

В России проведут выборы по новым правилам: что придумал диктатор

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять