"Мы готовимся": генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ

Если мы сломаем перспективу врага под Авдеевкой, в Бахмуте, Кременной и Сватово, это ударит по Путину, ведь он не сможет выполнить свои предвыборные обещания.

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Генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ/ коллаж: Главред, фото: Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

Украинские военные в ближайшие три-пять месяцев могут развернуть театр боевых действий по освобождению оккупированной части юга Украины.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в интервью "OBOZ.UA". Он отметил, что наша пехота уже активно работает на Херсонском направлении. Успех на этом направлении может позволить перекрыть логистические пути из Крыма и наносить удары с фланга по Херсонской или Запорожской группировке захватчиков.

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Он предполагает, что на фронте могут быть проведены стратегические наступательные операции зимой-весной следующего года.

Также генерал отметил, что если украинским воинам удастся сломать планы оккупантов на востоке нашего государства, это ударит по Путину, ведь российский диктатор не сможет выполнить свои предвыборные обещания.

"Если в ближайшие недели и месяцы мы сломаем перспективу врага под Авдеевкой, в Бахмуте, в Кременной и Сватово – это будет первым провалом Путина, поскольку он не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Наши мощные действия в перспективе сломают всю стратегию путинской агрессии. Конечно, это очень ослабит режим в РФ", – отметил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее глава разведки Эстонии отмечал, что РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления. Оккупанты перегруппировывают силы и скоро могут начать активнее наступать на фронте, интенсивность боев возрастает.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев предположил, когда может повториться ракетная атака по Украине. Оккупанты задействуют другие маршруты и пытаются найти, где размещены наши пусковые установки и радары для того, чтобы обходить их.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что если Путин одержит победу, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны. Цена от побед этих диктаторов будет намного выше от помощи, которую США сейчас оказывают Украине, подчеркнул глава МИД.

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