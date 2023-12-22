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Передача российских активов Украине: США начинают срочные преговоры с союзниками

Юрий Берендий
22 декабря 2023, 09:10
В Белом доме подтвердили информацию СМИ о начале переговоров по решению о передаче арестованных на западе российских активов на нужды Украины.
Передача российских активов Украине: США начинают срочные преговоры с союзниками
Администрация Джо Байдена начала срочные переговоры со своими союзниками / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Администрация США официально подтвердила проведение консультаций со своими союзниками и партнерами относительно возможности использования замороженных активов Российской Федерации для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Я не буду говорить о конкретных предложениях, но скажу лишь в общем контексте. Мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, пока еще рано говорить о готовности принимать конкретные решения по этому вопросу. Кирби отметил, что Россия нанесла серьезные повреждения инфраструктуре Украины и убила много украинцев.

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"Поэтому они (россияне - ред.) должны отвечать за это в течение длительного времени", - подчеркнул представитель администрации США.

Что этому предшествовало?

Газета The New York Times сообщила, со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры со своими союзниками по использованию арестованных более 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка для оказания помощи Украине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен высказывала мнение, что без решения Конгресса конфискация этих средств "не является чем-то, что является юридически разрешенным в Соединенных Штатах".

По информации издания, администрация Байдена начала пересматривать свои возможности использования имеющихся полномочий или возможности обращения в Конгресс для принятия решения по использованию замороженных активов РФ. Поддержка такого законодательства в Конгрессе растет, что придает оптимизм администрации Байдена.

По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами приобрели интенсивность в последние недели. Администрация Байдена требует от стран "Группы семи" - Британии, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии разработать стратегию к 24 февраля - второй годовщине российского вторжения.

В статье отмечается, что многие аспекты еще обсуждаются и являются предметом живых дебатов. Политики должны решить, будут ли эти средства направлены непосредственно в Украину или использованы для поддержки страны иным образом.

"Они также обсуждают, какие ограничения могут быть связаны с этими средствами, например, можно ли использовать эти деньги только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или, как и средства, которые обсуждаются в Конгрессе, они могут быть потрачены непосредственно на войско", - говорится в материале NYT.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, возможный кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, может нарушить соглашение между Демократической и Республиканской партиями, которое направлено на изменение иммиграционного законодательства и одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Прекращение западной военной поддержки, возможно, приведет к потере Украиной способности сдерживать российскую оккупационную армию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В январе 2024 года Конгресс США планирует утвердить законопроект, что предусматривает выделение средств на финансирование военной помощи Украине. В случае нерешения этого вопроса будут использованы другие механизмы, чтобы найти способы поддержки Киева. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Майкл Квигли.

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