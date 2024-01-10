Все стояли на коленях и плакали: на фронте погиб отец 5 детей

Российские оккупанты убили украинского военного Сергея Паличука из Черновицкой области.

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На фронте погиб отец 5 детей / коллаж: Главред, фото: Черновицкая ОВА

На фронте погиб украинский военный Сергей Паличук. Он был родом из села Зруб-Комаровский Сторожинецкой громады Черновицкой области. Об этом заявили в Черновицкой ОВА.

Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину на фронте. Российские оккупанты убили Сергея во время боев за Богдановку Донецкой области. Он не дожил до своего дня рождения всего один день.

"Герой, отдавший жизнь за Родину. В селе Зруб-Комаровский Сторожинецкой громады Черновицкого района попрощались с буковинцем солдатом Сергеем Паличуком. Отдали дань уважения герою и выразили искренние соболезнования семье", - говорится в сообщении. видео дня

Оккупанты отобрали отца у пятерых детей. Без своего любимого мужа осталась и жена Сергея.

Как писал Главред, украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

Кроме того, в больнице Харькова в результате тяжелых ранений во время ракетного обстрела РФ города 2 января умерла 84-летняя актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Смерть звезды театра подтвердили коллеги по цеху.

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