Путин может прибегнуть к еще большей экскалации: генерал назвал сроки

Важно как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации, чтобы обеспечить новые силы на фронте.

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Российский президент может усилить эскалацию в Украине / Коллаж: Главред, фото: Скрин с видео, Командование объединенных сил ВСУ

В марте российский диктатор Путин может усилить военную агрессию в Украине. Демобилизация в Украине не ко времени, поскольку будет иметь негативные последствия на фронте. Об этом рассказал изданию "Телеграф" военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По мнению военного эксперта, новый законопроект о мобилизации необходимо немедленно принять для пополнения людей на фронте и ведения успешной борьбы.

"Военным на фронте все равно, кто и как примет нужный закон. Им нужно, чтобы было пополнение, чтобы пришли свежие силы. И сейчас точно не время говорить о демобилизации. И так нехватка людей. Спросите у командиров взводов, рот и батальонов - к чему приведет демобилизация, запущенная в таких условиях. Ответ вас не порадует", - рассказал генерал. видео дня

Романенко также предупредил, что после переизбрания Путина в марте может усилиться эскалация. По его словам, российский лидер проанализирует эффективность поддержки Украины со стороны Запада. В случае отсутствия поддержки Украины, Кремль может активизировать свои действия на фронте.

"Путин видит слабость Запада. Он оценит ситуацию в марте и будет принимать соответствующее решение. Если не будет тенденции к усилению поддержки Украины, то Кремль будет эскалировать. В частности, путем дополнительной мобилизации", - добавил он.

Война в Украине

Напомним, военный эксперт Алексей Мельник считает, что российский президент Владимир Путин стремится к "новым победам" перед президентскими выборами и пытается присоединить еще две украинские области. По словам эксперта, РФ понимает, что "новые регионы", которые они аннексировали, не полностью контролируются Россией.

Также экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что новая стратегия Украины и внутренние проблемы в России после выборов президента могут улучшить ситуацию на фронте для Украины. Кроме этого, мобилизованные оккупанты не готовы эффективно воевать.

Как ранее сообщал Главред, президент Молдовы Майя Санду считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине самостоятельно и его можно остановить только усилиями международного сообщества. Она призвала активно помогать Украине, поскольку агрессия Кремля приведет к гораздо более высоким затратам для всех.

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