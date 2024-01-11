'В России 2023 год был провальный': генерал спрогнозировал ход войны весной

Новая стратегия Украины и внутренние проблемы в России после выборов президента могут улучшить ситуацию на фронте для Украины. Об этом рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".
Генерал отметил, что в течение войны Украина уничтожила до 90% личного состава профессиональных частей армии России, что является значимым достижением. Сейчас российская армия сталкивается с большим количеством мобилизованных сил, которые не имеют высокого уровня подготовки и слаживания. Маломуж подчеркнул, что мобилизационные ресурсы России не готовы эффективно воевать.
"2023 год показал, что был у них провальный, а на 2024 год что-то делать системно нет возможности. После выборов в РФ начать мобилизацию при их таких потерях – огромная проблема для российского общества. Путин бы хотел на фоне победы демонстрировать, что он что-то достиг, но результата нет при огромных потерях. После выборов начать массовую мобилизацию под угрозой наших наступлений для Путина - огромная дестабилизация, потому что это приведет к сдвигам в системе и проявит слабость режима, что почувствует путинское окружение и зомбированное российское общество", - сказал Маломуж.видео дня
По его словам, Украине нужно выдержать вражескую активность в зимний период, а весной ситуация на фронте может измениться в пользу украинских военных. Мобилизация в РФ, по его мнению, уже не будет актуальной, поскольку россияне понимают, что на войне ВСУ их уничтожат.
Война в Украине
Напомним, в свежем отчете британского Министерства обороны указано, что погодные условия затрудняют проведение операций как для Вооруженных Сил Украины, так и для российских оккупантов. Замерзание почвы улучшит условия для передвижения в январе и феврале, но оттепель в марте может привести к ухудшению условий на бездорожье.
Также военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что масштабная новая волна наступления противника на определенных участках фронта может произойти в феврале. В частности, противник планирует продолжить наступление в районе Авдеевки, используя подразделения 1-го армейского корпуса "ДНР".
Как сообщал Главред, на фронте оперативная обстановка остается сложной. Генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что вроаг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении, пытаясь вытеснить украинские войска.
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