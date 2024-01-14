УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Запрет на упоминание ВСУ в рекламе: Pepsi влипла в скандал из-за войны в Украине

Алексей Тесля
14 января 2024, 13:39
Чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333%, напомнили в B4Ukraine.
Pepsi
Pepsi угодила в скандал из-за войны в Украине/ Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, Pixabay/priyampatel4

Компания PepsiCo обязала потенциальных партнеров исключить любые упоминания о войне или поддержке Украины, а также ВСУ.

Такие условия были поставлены осенью 2023 года при поиске нового рекламного агентства в Украине, информирует B4Ukraine.

"НЕТ: упоминание войны, вражды, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных Сил Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создание ощущения "опасности", – поставила условия своим партнерам PepsiCo.

видео дня

В B4Ukraine обратили внимание на то, что чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333% до 525 миллионов долларов, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов Кремлю.

Публикуется призыв к PepsiCo как можно быстрее выйти из России. Кроме того, правительству США – выпустить коммерческое предупреждение для американских компаний о правовых, репутационных и финансовых рисках растущих бизнесов под военным контролем в России.

Несмотря на это ранее в сообщениях PepsiCo в соцсетях говорилось о том, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям города Бородянка, чьи дома были разрушены".

Screenshot
/ b4ukraine.org

Что такое B4Ukraine

Добавим, что B4Ukraine является международной организацией, которая отслеживает компании, продолжающие вести бизнес в России.

Коалиция B4Ukraine обратилась в офисы Pepsi в Украине и США с просьбой прокомментировать статью. Однако на момент публикации ответа не получила.

Ранее сообщалось, что корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны. Компании принадлежат более 400 брендов, в том числе Domestos, Axe, Rexona и другие.

Как сообщал Главред, ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

15:48 Украина
РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

15:29 Украина
Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:00

4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранитель

15:57

Удар по аэродрому в Саках: уничтожен заместитель комполка – подполковник ВКС РФ

15:48

Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

15:29

РФ понесла колоссальные потери техники у Крынок: привлекли полк для ее эвакуации

15:14

"Голая вечеринка" для двоих: Джигурда и Волочкова опозорились пьяными плясками

Байден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия КусаБайден показал миру решимость, ударив по Йемену - Илия Куса
14:54

Украина переходит на западную технику: ВСУ усилят новым истребителем-штурмовиком

14:49

В Кремле разразилась "война кланов": Путин "наехал" на Патрушева и Шойгу – ISW

14:47

Об этом знают единицы: как нужно пить чай с лимоном, чтобы получить витамин С

14:40

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 января: Льву - безграничный потенциал, Стрельцу - облегчение

Реклама
14:27

Нет лекарств и персонала: разведка Британии раскрыла, как россияне "страдают" из-за войны

13:58

Будет плохо: доктор Габорец назвал самая опасную пищу для сердцаВидео

13:51

Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком

13:39

Запрет на упоминание ВСУ в рекламе: Pepsi влипла в скандал из-за войны в Украине

13:26

Чешуя не будет разлетаться по всей кухне: как почистить рыбу без ножа

13:20

Готовились 30 лет: эксперт оценил вероятность замены Лукашенко и назвал фамилию

13:16

Китайский гороскоп на 15 января 2024: Бык - терпите, Кролик - откройтесь другим

12:58

Массированные удары на Востоке: эксперт объяснил, ждать ли новой войны

12:46

Это больше чем просто альянс: Зеленский раскрыл детали соглашения с Британией

12:43

"Мед – очень уж опасный предмет": рецензия на фильм "Пчеловод"Видео

12:30

Сергей Притула рассказал, как проходит военно-врачебную комиссию

Реклама
12:23

Как приготовить идеальные яйца пашот в микроволновке: женщина поразила методомВидео

11:58

Три "горячие точки" на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУФото

11:55

Только люди с "орлиным зрением" угадают животное за 4 секунды: чрезвычайно сложная загадка

11:47

Россияне собрали 40 тысяч солдат: генерал ВСУ назвал направление главного удара

11:11

Иран разработал для России новую модель "Шахеда": Sky News раскрыло новые угрозы для Украины

11:06

Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут

11:00

Иллюзия для самых внимательных: лишь немногие смогут найти панду среди енотов

10:57

Нужен только телефон: как понять, что в магазине подкручены весы

10:41

Огромные потери в живой силе: полковник ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке

10:15

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2024: кого завалит деньгами

10:10

"Стянули 10 тысяч россиян": оккупанты хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках

09:57

Готова ли Россия к затяжной войне?мнение

09:53

Пенсии в Украине существенно вырастут: кто будет получать больше уже с 1 марта

09:49

Гороскоп на неделю с 15 по 21 января: Водолеев спасут друзья, Овны - готовы рисковать

09:35

Израиль готовит наращивание военной мощи: к чему готовится государство

09:10

Гороскоп на завтра 15 января 2024: Стрельцам пришло время заработать, Рыбам - конфликт

08:47

Россияне сбивают собственные дроны: в ISW объяснили панические действия врага

08:20

Россияне готовятся высадить десантные бригады в украинском тылу - ISW

07:23

Россияне жестоко атакуют химическим оружием позиции ВСУ: в ISW раскрыли опасность

06:43

Американцы наконец-то осмелилисьмнение

Реклама
05:30

Какими будут ракетные атаки РФ до конца зимы: Свитан спрогнозировал интенсивность

05:25

Надо найти вора за 6 секунд: только самые сообразительные справятся с задачей

04:15

Внук-тезка Виталия Билоножко рассказал, что дед говорил ему перед кончиной

03:45

Почему нельзя дарить ножи: какую беду это может навлечь

02:05

Травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом

01:30

Что будет с курсом доллара в Украине до конца января - прогноз банкира

00:15

ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине: Россия стягивает туда резервы оккупантов

13 января, суббота
23:58

"Мы можем пройти": военный эксперт назвал два условия для прорыва ВСУ

23:15

Нестареющая Мадонна удивила красивым гламурным образом

23:14

Лук и чеснок будут свежими в течение трех месяцев: гениальный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять