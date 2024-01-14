Запрет на упоминание ВСУ в рекламе: Pepsi влипла в скандал из-за войны в Украине

Чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333%, напомнили в B4Ukraine.

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Pepsi угодила в скандал из-за войны в Украине/ Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, Pixabay/priyampatel4

Компания PepsiCo обязала потенциальных партнеров исключить любые упоминания о войне или поддержке Украины, а также ВСУ.

Такие условия были поставлены осенью 2023 года при поиске нового рекламного агентства в Украине, информирует B4Ukraine.

"НЕТ: упоминание войны, вражды, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных Сил Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создание ощущения "опасности", – поставила условия своим партнерам PepsiCo. видео дня

В B4Ukraine обратили внимание на то, что чистая прибыль PepsiCo в России в прошлом году выросла на 333% до 525 миллионов долларов, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов Кремлю.

Публикуется призыв к PepsiCo как можно быстрее выйти из России. Кроме того, правительству США – выпустить коммерческое предупреждение для американских компаний о правовых, репутационных и финансовых рисках растущих бизнесов под военным контролем в России.

Несмотря на это ранее в сообщениях PepsiCo в соцсетях говорилось о том, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям города Бородянка, чьи дома были разрушены".

/ b4ukraine.org

Что такое B4Ukraine

Добавим, что B4Ukraine является международной организацией, которая отслеживает компании, продолжающие вести бизнес в России.

Коалиция B4Ukraine обратилась в офисы Pepsi в Украине и США с просьбой прокомментировать статью. Однако на момент публикации ответа не получила.

Ранее сообщалось, что корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны. Компании принадлежат более 400 брендов, в том числе Domestos, Axe, Rexona и другие.

Как сообщал Главред, ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма. За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

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