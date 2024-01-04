'Успеха не имеют': полковник рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Вблизи Богдановки вражеские силы приблизились к окраинам населенного пункта, но украинские военные удерживают его.

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Бахмут остается одной из самых напряженных точек на линии боевого столкновения. На направлении Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки враг не преуспел в течение недели, оккупанты понесли потери и ожидают новые подразделения. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бахмут и дальше остается одной из самых горячих точек на линии боевого столкновения. Горячим является направление населенного пункта Богдановка, где противник подошел к окраинам населенного пункта и закрепился там. Но населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Также противник подтянул свежие подразделения, пытаясь продвинуться к населенному пункту Ивановское. Но за последнюю неделю враг не имел успеха на данном направлении", - рассказал Сидорин.

Также командир отметил уменьшение активности вражеской авиации на Бахмутском направлении. Однако, по его словам, значительно увеличилось использование врагом артиллерии и ударных беспилотников.

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"На направлении Клещиевки и Андреевки противник тоже не имел успеха. В течение недели линия фронта остается на месте. Захватчики пытаются с направления Курдюмовки проводить штурмовые действия, чтобы вытеснить наши подразделения за железную дорогу, но успеха не имеют. Противник понес потери и ждет новых подразделений", - добавил Сидорин.

Война в Украине

Напомним, генерал Александр Сырский отметил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Продолжаются интенсивные бои вблизи Богдановки, где главная цель оккупантов-получить контроль над городом Часовой Яр.

Как сообщал Главред, россияне не отказываются от своего плана оккупации Авдеевки в Донецкой области. Начальник городской военной администрации города, Виталий Барабаш, предупреждает о подготовке противника к предстоящим активным действиям. Напряжение вокруг города и перемещение российских сил свидетельствуют о возможном обострении ситуации весной.

Также российские войска наступают на Богдановку. Оккупанты разработали "план минимум" - выход в направлении временного Яра и "план максимум" - захват всей Донецкой области.

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