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RUSI: война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м

Яна Ставская
3 января 2024, 17:57
Первая половина 2024 года, по мнению аналитика, может принести "некоторые изменения" в контроле над украинской территорией, однако соотношение потерь, техники и средств в последующие месяцы "обозначат долгосрочную траекторию конфликта".
RUSI: война в Украине не в 'тупике', ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м
Прогноз российско-украинской войны на 2024 от RUSI - читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Российско-украинская война не в "тупике", как на этом настаивают некоторые западные чиновники. Наоборот - обе стороны сейчас соревнуются за возобновление наступательной боевой мощи, подчеркнул в своей публикации на Foreign Affairs старший исследователь Объединенного королевского института по исследованию проблем обороны и безопасности (RUSI) Джек Уотлинг.

В статье для FA Уотлинг перечислил вызовы, с которыми столкнутся Украина, Россия и Запад в 2024 году. Кроме того, аналитик объяснил, почему, по мнению многих в экспертном кругу США и ЕС, украинское контрнаступление 2023 якобы "провалилось".

При этом Вотлинг отметил, что Запад фактически сейчас стоит перед решающим выбором: поддержать Украину в защите своих территорий и подготовке к наступлению 2025 года, или уступить безвозвратное преимущество России.

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Проблемы украинского контрнаступления 2023

По словам аналитика, успех украинских войск в 2023 году позволил бы Украине взять оккупированный Крым "в осаду". Однако этого не произошло по нескольким причинам.

Среди причин неудачи Уотлинг называет недостаточную подготовку украинских сил, привлеченных к наступательным операциям, в частности дефицит полевых офицеров на фоне расширения ВСУ "в 5 раз". Это повлияло на синхронизацию сил в крупномасштабных операциях.

Из-за того, что украинские операции 2023 велись преимущественно парами рот под руководством недоукомплектованного командного состава, украинским солдатам часто удавалось захватывать позиции россиян, но редко использовать прорывы, чтобы закрепиться на местах.

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ВСУ ждет нехватка техники, украинским силам придется еще больше экономить артиллерийские снаряды. Между тем Россия выпускает уже сейчас по 10 тысяч артбоеприпасов в день. Если Украине не удастся возобновить локальное преимущество в артвыстрелах (для этого Украине надо 2,4 млн боеприпасов в год), любые наступательные операции приведут к "неоправданным потерям ВСУ", убежден Уотлинг.

Вызовом для Украины будет сохранение оборонительной позиции. При этом, как пояснил аналитик, ВСУ должны продолжать локальные наступательные действия, иначе Россия воспользуется моментом и улучшит положение на поле боя, а то и больше - откроет новые направления наступления во второй половине 2024 года. А вот оборонительная позиция поможет ВСУ максимизировать потери среди оккупантов и темпы истощения России.

Также Украине понадобится примерно 1800 сменных артстволов, надежное обеспечение запчастями, ракеты к ПВО. Но если Запад не увеличит свои мощности в их производстве, Россия "возьмет верх", подчеркнул Уотлинг.

Контрнаступление в 2025-м - наиболее реалистичное

Уотлинг называет "реалистичным планом" предоставление Западом ресурсов Киеву, необходимых для ведения обороны в 2024-м и обучения украинских солдат, а уже в 2025-м - проведение контрнаступления с привлечением вымуштрованных военных. Также это послужит "сигналом" для Кремля, чтобы он не рассчитывал одержать победу над Украиной в войне на истощение.

А вот Европа должна взять на себя часть обязательств США по обеспечению украинских войск техникой и боеприпасами, "уменьшив бремя" с ВПК США до 2025 года, чтобы Вашингтон впоследствии мог сосредоточиться на сдерживании Китая.

"Но это должен быть управляемый переход. Если этот переход произойдет ценой поражения Украины, Соединенные Штаты рискуют поддерживать Европу, которая не сможет защитить свой восточный фланг, а Китай одновременно усилит напряженность в Тайваньском проливе", - пояснил эксперт.

Здесь Уотлинг отмечает, что общий оборонный бюджет 54 стран, поддерживающих Украину, значительно превышает 100 миллиардов долларов в месяц. Зато нынешняя поддержка Украины стоит этим государствам менее 6 миллиардов долларов ежемесячно.

Россия не остановится на Украине - что ждет Запад в случае "мира"

Как заметил аналитик, Москва не заинтересована в простом захвате Киева - Путин неоднократно заявлял, что хочет изменить логику международной системы. Если Запад все же пойдет на уступки России для достижения символического прекращения огня, то, вероятнее всего, произойдет две вещи.

  • Во-первых, Россия будет нарушать режим прекращения огня, как это было с "Минском" 2015 года, одновременно восстанавливая боеспособность своей армии, чтобы наконец оккупировать Киев.
  • Во-вторых, Россия будет доказывать своим союзникам, что США можно одержать победу благодаря настойчивости. Это, вероятно, заставит многих партнеров по безопасности США искать нового "страховщика", уменьшая влияние Соединенных Штатов во всем мире, подчеркнул аналитик.

Помимо расширения партнерства в Африке, Россия уже сейчас укрепляет сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"И если проигрыш в Украине закончится демонстрацией того, что Запад не может противостоять ни одному вызову мировой архитектуре безопасности, его противники вряд ли поверят, что он может справиться с несколькими кризисами одновременно", - подытожил Уотлинг.

"Победа" Путина и новая война

Пока Запад спорит насчет дальнейшей поддержки Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

Параллельно в западных странах все больше начали допускать победу Путина и делать пессимистические прогнозы о будущем целой Европы.

Недавно Bild писал, что уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента. Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.

А немецкие аналитики DGAP писали, что заморозка войны в Украине приведет к нападению России на страны Балтии через шесть лет - когда Москва восстановит военную мощь.

Тем временем Россия продолжает склонять Украину к переговорам на своих условиях - с дальнейшей заморозкой военных действий, что позволит РФ собрать новое войско оккупантов и навсегда подчинить захваченные украинские территории.

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