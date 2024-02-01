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Беспорядки сразу в нескольких штатах: ситуация в США может резко обостриться

Юрий Берендий
1 февраля 2024, 14:27
По словам аналитика, напряженная ситуация в американском Техасе под руководством республиканцев может перерасти в беспорядки в приграничных регионах США.
Беспорядки сразу в нескольких штатах: ситуация в США может резко обостриться
Конфликт между Техасом и Вашингтоном может выйти на новый уровень / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Власти Техаса ведут конфликт с Вашингтоном, желая укрепить свою границу с Мексикой. Одновременно важно осознавать, что каждый американский штат является автономной единицей. В каждом штате есть собственная система судов, правила и законы, а также система налогообложения, хотя в вопросах общей важности все штаты подчинены федеральному правительству. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, эксперт-международник Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк.

"Выражать политическую поддержку Техасу ни одному из них не запрещено - это же демократия. Но здесь более глобальная проблема, потому что в том, что касается защиты национальных интересов, отдельный штат не может выступать против утвержденного федеральным правительством", - указывает эксперт.

По словам Тараса Семенюка, Трампу удалось превратить миграционную политику в угрозу национальной безопасности страны. И республиканцы планируют продолжать использовать это как аргумент и в дальнейшем.

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"Те штаты, которые поддерживают Техас, в большей степени республиканские, поэтому они выступают против либеральной политики демократов по проблеме границы", - добавляет аналитик.

Также он отмечает, что ухудшение ситуации в Техасе может иметь серьезные последствия для всей Америки.

"Это возможно по двум причинам. Первая - если судебная система США запретит Трампу, что фактически сделает невозможным его законное выдвижение в президенты. Очевидно, будут сторонники, которые будут выступать против такого решения, особенно среди тех, кто штурмовал Капитолий в 2019 году. Вторая - определенный хаос на границе. Если потоки мигрантов увеличатся, беспорядки могут начаться в приграничных регионах. Мол, если пограничники не могут защитить границу, то люди будут сами выходить на ее защиту", - делает вывод Тарас Семенюк.

Ситуация в США

Страна-агрессор Россия может использовать политический кризис в Соединенных Штатах Америки для начала войны против стран Европы.

Несмотря на то, что контроль за границей является федеральной компетенцией, маловероятно, что президент Байден решит этот вопрос с помощью силы. Об этом заявил журналист и международный эксперт из Analytical Centre "Solid Info" Тарас Семенюк.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, военная помощь Украине может не прекратиться. Возможны другие условия её предоставления, например, в обмен на переговоры с Россией.

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