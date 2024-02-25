Сколько украинцам придется заплатить за свет в марте: точный ответ Минэнерго

В Минэнерго рассказали, как изменятся тарифы на электричество весной этого года.

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Сколько украинцам придется заплатить за свет в марте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине действующий тариф на электроэнергию составляет 2,64 грн за кВт/час. Как изменится эта цифра весной рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, пишет Телеграф.

Согласно словам министра, начиная с 1 марта украинцев ожидает множество изменений. Однако, среди всех актуальных вопросов вопроса о повышении тарифа на электроэнергию нет.

Глава Минэнерго заявил, что цена на свет останется прежней до конца отопительного сезона. Всё дело в том, что есть определенное постановление, которое будет действовать до 1 мая.

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Также Герман Галущенко добавил, что пересмотреть ситуацию правительство Украины сможет уже в апреле, но на данный момент нет ни проектов, ни рассчетов, также ничего не движется в направлении повышения тарифов.

Сейчас украинцы живут по тарифу 2,64 грн за кВт/час без учета объема потребления. Таким он предположительно и останется в апреле.

Коммуналка в Украине

Как сообщал Главред, в Украине до конца отопительного сезона 2023/2024 года тарифы на коммунальные услуги для населения не будут меняться ‒ поскольку продолжает действовать закон, устанавливающий мораторий на повышение цен (тарифов) на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус .

Также, в Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. Как говорят в Нацбанке, в первую очередь подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, в финансовом регуляторе конкретных сроков не называют – только отмечают, что повышать тарифы в Украине будут до экономически обоснованного уровня.

К тому же, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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