Мораторий на повышение коммуналки до конца военного положения: Шмыгаль расскзал о новых законах

Как сообщает руководитель Кабмина Денис Шмыгаль, правительство уже в самое ближайшее время подаст в Верховную Раду соответствующие законопроекты.
В Украине, где ранее тарифы на газ для населения "заморозили" до 30 сентября 2022 года, планируют ввести мораторий на повышение тарифов на прочие коммунальные услуги вплоть до конца военного положения и на полгода после его завершения. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщает руководитель Кабмина, правительство подаст в Верховную Раду соответствующие законопроекты. По его словам, тарифы на газ и его распределение, на тепло и горячую воду не будут расти.
"В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", — подытожил Шмыгаль.
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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский провел рабочую встречу с чиновниками из экономического блока и обсуждал с ними чисто прагматические вопросы, которые возникшие с момента старта полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.
По словам руководителя страны, по меньшей мере в ближайшие полгода будут действовать нынешние тарифы на электроэнергию — 1,44 гривны за киловатт для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в месяц (сейчас таких в Украине около 80 процентов)
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