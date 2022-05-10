Мораторий на повышение коммуналки до конца военного положения: Шмыгаль расскзал о новых законах

Мораторий введут на повышение коммуналки до конца военного положения, говорит Кабмин / УНИАН

В Украине, где ранее тарифы на газ для населения "заморозили" до 30 сентября 2022 года, планируют ввести мораторий на повышение тарифов на прочие коммунальные услуги вплоть до конца военного положения и на полгода после его завершения. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает руководитель Кабмина, правительство подаст в Верховную Раду соответствующие законопроекты. По его словам, тарифы на газ и его распределение, на тепло и горячую воду не будут расти.

"В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", — подытожил Шмыгаль.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский провел рабочую встречу с чиновниками из экономического блока и обсуждал с ними чисто прагматические вопросы, которые возникшие с момента старта полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

По словам руководителя страны, по меньшей мере в ближайшие полгода будут действовать нынешние тарифы на электроэнергию — 1,44 гривны за киловатт для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в месяц (сейчас таких в Украине около 80 процентов)

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