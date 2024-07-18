В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

Сейчас ситуация тяжелее, потому что имеем серьезные потери в энергетической отрасли. Особенно это критично в животноводстве, говорит Марчук.

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В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

Если дефицит электроэнергии будет держаться на таком же уровне как сейчас, это приведет к росту цен, в первую очередь на молочные, мясные, хлебобулочные изделия. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время пресс-конференции "Война, жара, отключения. Как работает сейчас украинская аграрная отрасль?" в Медиацентре Украины.

"Школу подготовки к отключению электроэнергии аграрии начали еще с осени 2022 года, но сейчас ситуация тяжелее, потому что имеем серьезные потери в энергетической отрасли. Особенно это критично в животноводстве. Вся молочно-товарная ферма подключена к генерации, потому что все процессы - от доения до хранения молока требуют электричества. Ферма на 500 голов требует на 1 час до 100 кВт, что требует значительных объемов дизтоплива. Соответственно затратная часть растет и сегодня молочка в закупке за июнь-июль уже выросла на 3-5%. То же касается и перерабатывающей отрасли", - отмечает Денис Марчук.

Поэтому он предполагает, что если отключения будут продолжаться на таком же уровне и дальше это приведет к росту цен на молочные, мясные, хлебобулочные изделия.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, если будет принят законопроект по увеличению акцизного налога, что повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива, то это повлечет за собой рост цен на продукты.

Кроме того, в период с января по май 2024 года инфляция в Украине замедлилась до 2%, что стало самым низким показателем за последние годы. Однако риски роста цен в ближайшем будущем все еще есть.

Также, в Украине хлеб в ближайшее время может подорожать - из-за повышения цен на зерновое сырье и на электроэнергию. Об этом заявил руководитель организации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

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