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Фермеры массово снижают цены: в Украине резко подешевел популярный ранний овощ

Руслана Заклинская
30 мая 2024, 01:00
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Цена на овощ в Украине уже на 82% ниже, чем в этот же период прошлого года. При этом стоимость будет снижаться и в дальнейшем.
Фермеры массово снижают цены: в Украине резко подешевел популярный ранний овощ
На рынке падает цена на популярный овощ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

В Украине снизилась стоимость на раннюю белокочанную капусту. Овощ нового урожая можно приобрести на 20% дешевле, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас цены на капусту колеблются в пределах 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг). По данным проекта, это в среднем на 20% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

"Основной причиной понижательных ценовых корректировок в данном сегменте производители называют сезонное увеличение предложения капусты нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на данную продукцию", - пояснили аналитики.

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Эксперты отмечают, что украинские фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка капусты на рынке. Большинство украинских хозяйств уже начали массовую отгрузку ранней капусты.

В то же время ситуацию осложняют невысокие темпы сбыта продукции. Оптовые компании и розничные сети покупают капусту небольшими партиями, учитывая ее относительно короткий срок хранения.

При этом, цена на раннюю капусту в Украине уже на 82% ниже, чем в этот же период прошлого года. Производители предполагают, что тенденция к снижению цен может сохраниться и в дальнейшем.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, на украинском рынке стремительно выросли цены на клубнику из-за прохладной погоды в основных регионах выращивания. Сейчас цены на клубнику колеблются от 65 до 100 гривен за килограмм, что на 27% выше, чем на прошлой неделе.

Также цены на тепличные огурцы стремительно снижаются. Стоимость овоща в среднем упала на 20%, до 55-100 грн за килограмм. Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения и небольшим спросом.

Как сообщал Главред, в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость импортируемых из Турции помидоров снизилась примерно на 18%, и сейчас они продаются по 70-80 гривен за килограмм.

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