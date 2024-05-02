Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения огурца и небольшим спросом на эту продукцию.

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В Украине стремительно дешевеет популярный овощ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы. Стоимость овоща снизилась в среднем на 20% и теперь огурцы продают по цене от 55-100 грн за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, падение цен объясняется сезонным увеличением предложения огурца. В то же время спрос на эту продукцию остается небольшим. Поэтому местные оптовые компании и розничные сети вынуждены закупать огурцы только для текущих продаж, в том числе и из-за короткого срока реализации.

Производители снижают отпускные цены из-за увеличения предложения этой продукции, но небольшого спроса. Потепление ускорило созревание огурца, а увеличение предложения из пленочных теплиц усилило давление на рынок.

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Сейчас огурец из тепличных комбинатов предлагается на 10% дешевле, чем в начале мая предыдущего года.

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Как сообщал Главред, украинские фермеры повысили цены на белокочанную капусту из-за уменьшения предложения и стабильного спроса. Прошлогодняя капуста сейчас продается по 8-13 грн/кг.

Также в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость импортируемых из Турции помидоров снизилась примерно на 18%, и сейчас они продаются по 70-80 гривен за килограмм.

Кроме этого, на 13% снизились цены на картофель, его стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

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