Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

В Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы. Стоимость овоща снизилась в среднем на 20% и теперь огурцы продают по цене от 55-100 грн за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
По данным аналитиков, падение цен объясняется сезонным увеличением предложения огурца. В то же время спрос на эту продукцию остается небольшим. Поэтому местные оптовые компании и розничные сети вынуждены закупать огурцы только для текущих продаж, в том числе и из-за короткого срока реализации.
Производители снижают отпускные цены из-за увеличения предложения этой продукции, но небольшого спроса. Потепление ускорило созревание огурца, а увеличение предложения из пленочных теплиц усилило давление на рынок.
Сейчас огурец из тепличных комбинатов предлагается на 10% дешевле, чем в начале мая предыдущего года.
Проект EastFruit
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Цены на продукты в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, украинские фермеры повысили цены на белокочанную капусту из-за уменьшения предложения и стабильного спроса. Прошлогодняя капуста сейчас продается по 8-13 грн/кг.
Также в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость импортируемых из Турции помидоров снизилась примерно на 18%, и сейчас они продаются по 70-80 гривен за килограмм.
Кроме этого, на 13% снизились цены на картофель, его стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.
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