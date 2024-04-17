"Основа" борща резко подорожала: что происходит с ценами на популярный овощ

Белокочанная капуста урожая 2023 за последнюю неделю значительно подорожала (все произошло из-за сокращения запасов овоща).

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Что происходит с ценами на капусту? / коллаж Главред, фото УНИАН

С начала нынешней недели украинские фермеры начали постепенно повышать цены на белокочанную капусту (основной элемент борщевого набора). Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такое положение вещей аграрии аргументируют сезонным сокращением предложения данной продукции на фоне стабильно высокого спроса.

К примеру, на сегодняшний момент предложение белокочанной капусты урожая минувшего года на рынке значительно сократилось, а спрос продолжает оставаться достаточно высоким. На фоне этого фермеры, которые еще располагают достаточными запасами белокочанной капусты, начали повышать цены на данную продукцию.

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Сейчас прошлогодняя капуста поступает в продажу по 8-13 грн/кг (что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели).

К слову, на данный момент цены на капусту в Украине в среднем на 38% ниже, чем годом ранее. При этом участники рынка не исключают того, что тенденция удорожания продукции сохранится

Что за овощ белокочанная капуста? Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Несмотря на общий рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

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