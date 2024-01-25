Об этом молчат производители: повар показала, как хранить огурцы свежими неделями

Шеф-повар рассказала, как правильно хранить огурцы, чтобы они оставались хрустящими неделями - говорит, что никогда не стоит хранить их в оригинальной упаковке.

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Как хранить огурцы свежими неделями - повар рассказала о лайхаке для хозяек / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Мы все знаем, что употребление свежих фруктов и овощей является залогом здорового и питательного образа жизни, но сохранить их достаточно долго, чтобы они действительно съедались, иногда бывает непросто. Как часто вы покупали еду с намерением съесть ее, но жизнь случается, и она испортилась?

К счастью, существует множество способов сохранить продукты свежими на дольше, в том числе и этот "гениальный" способ от шеф-повара и разработчика рецептов Кэт. Делясь на своей странице в социальной сети TikTok, любительница еды показала свои хрустящие огурцы и объяснила, что им 10 дней со дня продажи.

Раскрывая, как ей удалось сохранить их свежими и твердыми, она рассказала зрителям.

видео дня

"Я покажу вам, как хранить огурцы, чтобы они оставались свежими, хрустящими и не становились мягкими в течение трех дней. Я очень не люблю выбрасывать еду. Первое, что вы должны сделать, это достать огурец из упаковки, в которой он продается. Способ транспортировки продуктов часто не соответствует тому, как они должны храниться. Поэтому достаньте его из тюрьмы", - отмечает повар.

Далее Кэт рекомендует промыть огурец и вытереть его насухо бумажным полотенцем. Она объясняет: "У продуктов на самом деле есть два врага, понимаете? Кислород и вода. Слишком мало или слишком много любого из них заставит их обернуться против вас.

Смотрите видео о том, как сохранять огурцы свежими дольше:

"Огурцы полны воды. Мы это знаем, да? Итак, что мы хотим сделать, так это впитать влагу. Первое, что я собираюсь сделать, это взять силиконовый пакет. Вы можете использовать вакуумный пакет, если у вас есть такой. В мой маленький спальный мешочек из бумажного полотенца я положу ваши промытые и высушенные огурцы, закрою его и положу в холодильник. Бумажное полотенце поможет впитать лишнюю влагу, чтобы сохранить огурцы свежими. Наслаждайтесь", - рассказала она.

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