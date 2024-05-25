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Цены "кусаются": в Украине резко подорожала самая популярная ягода

Руслана Заклинская
25 мая 2024, 02:44
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Прохладная погода, которая наблюдалась в основных регионах выращивания этой ягоды, не способствовала быстрому созреванию урожая.
Цены 'кусаются': в Украине резко подорожала самая популярная ягода
Популярная среди украинцев ягода стремительно дорожает / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

На украинском рынке стремительно выросли цены на клубнику. Из-за прохладной погоды в основных регионах выращивания этой ягоды, которая вызвала медленное созревание урожая, фермеры повысили цены. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас цены на клубнику колеблются от 65 до 100 гривен за килограмм. По данным аналитиков, это в среднем выше на 27%, чем на прошлой неделе.

"На сегодня предложение земляники садовой из местных хозяйств пока весьма малообъемное, что дает возможность производителям Украины продавать землянику по достаточно высоким ценам", - пояснили аналитики.

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В то же время цена клубники сейчас выше на 23%, чем в этот же период прошлого года. Однако увеличение предложения из местных хозяйств может снизить цены в ближайшем будущем, а также на рынок повлияет более дешевая импортная ягода.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, цены на тепличные огурцы стремительно снижаются. Стоимость овоща в среднем упала на 20%, до 55-100 грн за килограмм. Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения и небольшим спросом.

Также в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость импортируемых из Турции помидоров снизилась примерно на 18%, и сейчас они продаются по 70-80 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, украинские фермеры повысили цены на белокочанную капусту из-за уменьшения предложения и стабильного спроса. Прошлогодняя капуста сейчас продается по 8-13 грн/кг.

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