Цены резко подскочат: осенью картофель будет стоить значительно дороже

Украинцам стоит приготовиться к подорожанию картофеля уже этой осенью.

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Осенью цены на картофель изменятся / unsplash.com

Цены картофеля на украинских рынках могут подорожать уже с начала осени. Надо быть готовыми отдать на восемь гривен больше за килограмм.

Как рассказал в разговоре с Zemliak.com директор ЧАО НПО "Черниговэлиткартофель" Игорь Шкурко, цена на картофель в сентябре 2024 года может подняться и достичь 20 гривен за кг.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства. видео дня

Какая цена картофеля на сегодня?

Производитель делится, что сейчас цена с учетом НДС на нормальный картофель среднеранних сортов, который может длительное время храниться, составляет 12 гривен за килограмм.

Однако стоить дороже будут те поздние и среднеспелые сорта картофеля, урожай которых будет закладываться на хранение.

"Думаю, что закупочных цен, как некоторые прогнозируют, на уровне 35 гривен за килограмм не будет. Такие цены можно будет увидеть разве что в розницу в супермаркетах для конечных потребителей",- отметил Игорь Шкурко.

Сколько осенью будет стоить картофель?

Специалист обращает внимание, что в сентябре, так как в этот период население начнет массово копать урожай и продавать закупщикам, будет небольшое падение. Шкурко отмечает, что людям понадобятся средства на собственные нужды, поэтому оптовая цена картофеля дойдет до 20 гривен за килограмм.

Как в Украине изменятся цены на картофель в 2025 году?

Отвечая на вопрос, как может меняться цена картофеля в течение сезона, Шкурко отмечает, что цена картофеля будет отнюдь не меньше, чем была.

"По 3 гривны за килограмм, как было в начале прошлого сезона в сентябре-октябре, уже картофель продавать никто не будет.

В прошлом году была сырая погода, Во время копки мало кто мог нормально хранить тот картофель, поэтому люди старались как можно быстрее его продать... Просто сдали его на крахмал, чтобы он не гнил у них в погребах и овощехранилищах.

Потому что на самом деле вырастить картофель - это одно. А еще очень важно, чтобы он был пригоден к длительному хранению. Хорошая цена для производителей картофеля будет тогда, когда ударят морозы. Кому удастся сохранить и продать с того времени, тот сможет говорить о неплохой рентабельности выращивания картофеля",- отметил Игорь Шкурко.

Сколько стоит цена на картофель в Европе?

В то же время специалист рассказывает, что в Европе цена на картофель уже падает, потому что были благоприятные условия и хороший урожай. Думаю, она будет где-то на уровне 250-300 евро за тонну.

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