В Украине ощутимо 'упали' цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

Цены на фрукты и ягоды изменились разнонаправленно, бахчевые подорожали из-за сокращения предложения на рынке, рассказали аналитики EastFruit.

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В Украине резко изменились цены на популярные продукты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине ощутимо снизились цены на некоторые продукты. В то же время традиционно во второй половине августа цены на томаты и кукурузу растут, их стоимость - 25-45 грн/кг и 8-10 грн/кг соответственно. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, цены на белокочанную капусту снизились с 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг. Морковь также продолжает дешеветь: ее стоимость упала с 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однако цены на тепличный томат начали расти. Если еще неделю назад этот овощ продавался за 20-40 грн/кг, то сейчас его стоимость колеблется в пределах 25-45 грн/кг.

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Также подешевели кабачки - с 15-18 грн/кг до 10-15 грн/кг. Цены на цветную капусту резко упали с 50-55 грн/кг до 30-35 грн/кг.

Относительно зелени, то цены на петрушку уменьшились со 100-150 грн/кг до 50-130 грн/кг, а цены на зеленый лук упали со 100-150 грн/кг до 80-100 грн/кг. Салат, наоборот, подорожал вдвое - с 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Ситуация с фруктами и ягодами является разнонаправленной. Сокращение предложения арбузов и дынь повлекло рост цен: арбузы продаются по 10-13 грн/кг, а дыни по 15-25 грн/кг. Неделю назад цены были ниже - арбуз стоил 5-10 грн/кг, а дыня 10-20 грн/кг.

Зато рост продаж груш заставил продавцов снижать цены с 50-65 грн/кг до 20-60 грн/кг. Цены на голубику продолжают расти. На прошлой неделе ягоду продавали по 110-160 грн/кг, хотя неделей ранее ее стоимость была 80-110 грн/кг.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким.

Также в Украине снизились цены на лук. Они упали на 17% по сравнению с прошлой неделей и сейчас составляют 7-13 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, последний месяц лета в Украине принес колебания цен на продукты. Популярные овощи борщевого набора подешевели: картофель теперь стоит 10-14 грн/кг (ранее 12-18 грн/кг), а свекла - 8-10 грн/кг (ранее 9-10 грн/кг). Зато подорожали белокочанная капуста (20-25 грн/кг, ранее 15-20 грн/кг) и огурцы (40-50 грн/кг, ранее 30-45 грн/кг).

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