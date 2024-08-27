УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

В Украине ощутимо "упали" цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

Руслана Заклинская
27 августа 2024, 20:48
119
Цены на фрукты и ягоды изменились разнонаправленно, бахчевые подорожали из-за сокращения предложения на рынке, рассказали аналитики EastFruit.
В Украине ощутимо 'упали' цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело
В Украине резко изменились цены на популярные продукты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине ощутимо снизились цены на некоторые продукты. В то же время традиционно во второй половине августа цены на томаты и кукурузу растут, их стоимость - 25-45 грн/кг и 8-10 грн/кг соответственно. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, цены на белокочанную капусту снизились с 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг. Морковь также продолжает дешеветь: ее стоимость упала с 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однако цены на тепличный томат начали расти. Если еще неделю назад этот овощ продавался за 20-40 грн/кг, то сейчас его стоимость колеблется в пределах 25-45 грн/кг.

видео дня

Также подешевели кабачки - с 15-18 грн/кг до 10-15 грн/кг. Цены на цветную капусту резко упали с 50-55 грн/кг до 30-35 грн/кг.

Относительно зелени, то цены на петрушку уменьшились со 100-150 грн/кг до 50-130 грн/кг, а цены на зеленый лук упали со 100-150 грн/кг до 80-100 грн/кг. Салат, наоборот, подорожал вдвое - с 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Ситуация с фруктами и ягодами является разнонаправленной. Сокращение предложения арбузов и дынь повлекло рост цен: арбузы продаются по 10-13 грн/кг, а дыни по 15-25 грн/кг. Неделю назад цены были ниже - арбуз стоил 5-10 грн/кг, а дыня 10-20 грн/кг.

Зато рост продаж груш заставил продавцов снижать цены с 50-65 грн/кг до 20-60 грн/кг. Цены на голубику продолжают расти. На прошлой неделе ягоду продавали по 110-160 грн/кг, хотя неделей ранее ее стоимость была 80-110 грн/кг.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким.

Также в Украине снизились цены на лук. Они упали на 17% по сравнению с прошлой неделей и сейчас составляют 7-13 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, последний месяц лета в Украине принес колебания цен на продукты. Популярные овощи борщевого набора подешевели: картофель теперь стоит 10-14 грн/кг (ранее 12-18 грн/кг), а свекла - 8-10 грн/кг (ранее 9-10 грн/кг). Зато подорожали белокочанная капуста (20-25 грн/кг, ранее 15-20 грн/кг) и огурцы (40-50 грн/кг, ранее 30-45 грн/кг).

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты овощи деньги
Реклама

Главное за день

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:56 Украина
РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

19:39 Мир
Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:21 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 20400

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 9133

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали 8112

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой 5671

Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой

Последние новости

21:32

Сэкономит время на кухне: чрезвычайно простой рецепт, как приготовить борщевую заправку

21:07

Боев чуть меньше, но город почти упал: военный о ситуации в Часовом Яру

20:48

В Украине ощутимо "упали" цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

Реклама
18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

17:25

Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

Реклама
17:21

"Результат будет через две недели": Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

17:15

Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

15:36

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:34

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

15:32

"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

15:17

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

15:07

Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осеньюФото

15:01

"План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

14:54

Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

14:52

Ученые определили признаки высокого IQ

14:39

"Воевать вместе с Украиной": Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

14:35

Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

14:21

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковВидео

14:15

Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

Реклама
13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять