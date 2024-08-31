Цены бьют рекорды: в Украине взлетела стоимость самых популярных овощей

В Украине третью неделю подряд дорожают помидоры, также растет стоимость огурцов, рассказали в EastFruit.

https://glavred.info/economics/ceny-byut-rekordy-v-ukraine-vzletela-stoimost-samyh-populyarnyh-ovoshchey-10593065.html Ссылка скопирована

В Украине дорожают самые популярные овощи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине помидоры дорожают уже третью неделю подряд. В то же время тепличные комбинаты повысили отпускные цены на огурцы. Основная причина, вызывающая подорожание - резкое сокращении предложения. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, неблагоприятные погодные условия также негативно повлияли на урожай грунтовых томатов, в результате чего многие фермеры потеряли значительную часть своего урожая. Поэтому они вынуждены повышать отпускные цены на помидоры. Сейчас их стоимость варьируется в пределах 40-55 грн/кг, что на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Сложившуюся ситуацию участники рынка объясняли активным спросом на томаты третью неделю подряд. В то же время предложение этой продукции на рынке постепенно сокращалось из-за сезонного фактора. Выборки в комбинатах были малообъемными и нестабильными, отгрузки из летних теплиц и открытого грунта практически не осуществлялись", - отметили эксперты. видео дня

Сейчас помидоры в Украине стоят в среднем в 2,4 раза дороже по сравнению с концом августа 2023 года. Аналитики рынка не исключают возможности дальнейшего роста цен на помидоры, если ситуация с предложением не улучшится.

Основная причина подорожания огурцов - сокращение предложения как тепличного, так и грунтового овоща. Только за эту неделю цены на тепличные огурцы выросли на 14% и достигли 40-60 грн/кг.

Несмотря на повышение цен, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается высоким. Ограниченное предложение грунтовых огурцов также способствует росту цен, поскольку продукция открытого грунта часто имеет низкое качество, что стимулирует интерес покупателей к более качественным тепличным огурцам.

"Таким образом, сейчас тепличный огурец в Украине обходится оптовым покупателям уже в среднем в 2,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортных огурцов компаниям пока не удается, поскольку в соседних странах предложение в этом сегменте также ограничено", добавили в EastFruit.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким.

Также в Украине значительно снизились цены на некоторые продукты. Цены на белокочанную капусту упали с 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морковь подешевела с 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однако цены на тепличные томаты выросли с 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг, а кукуруза стоит 8-10 грн/кг. Салат подорожал вдвое - с 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Как сообщал Главред, значительно снизились цены на белокочанную капусту и сливы. Стоимость капусты теперь колеблется от 17 до 24 грн/кг, что на 13% дешевле, чем на прошлой неделе. Цены на сливы упали до 8-14 грн/кг, что на 54% ниже, чем неделю назад.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред