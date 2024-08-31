Бензин и газ в Украине вырастут более чем на 9%: чего ожидать с 1 сентября

Согласно законопроекту о повышении акцизного налога на топливо, принятому в июле, повышение в сентябре станет первым из четырех этапов.

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Сколько будет стоить бензин и газ в сентябре / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Известно, что с 1 сентября 2024 года в Украине вырастут ставки акциза на топливо.

Согласно законопроекту о повышении акцизного налога на топливо, принятому в июле, повышение в сентябре станет первым из четырех этапов повышения до 2028 года для приближения акцизов к европейскому уровню в соответствии с требованиями директив 2003/96/ЕС.

"Согласно положениям европейских норм, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограммов (около 68 евро)", - говорится в материале Главреда.

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По прогнозам НБУ, цены на топливо могут увеличиться более чем на 9% до конца года, в связи с чем повышение акцизов поможет снизить дефицит государственного бюджета и обеспечить поступление в бюджет дополнительных 13 млрд гривен.

На данный момент закон все еще не подписан президентом. Но, как рассказал "Главреду" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, ожидается, что подписание состоится в ближайшие дни.

"Что касается изменения цен, то на бензин и дизтопливо не ожидаем каких-то изменений из-за существенных поставок и снижения мирового рынка. Более существенное повышение акциза на автогаз приведет к его подорожанию ориентировочно до 33 грн/л. Однако это топливо сохранит свою экономическую эффективность относительно бензина", - отметил Куюн.

Напомним, что в Украине значительно подорожает бензин. Эксперты считают, что в последующие годы цена на бензин и дизель будет расти не стремительно - в среднем на 1,5 грн за 1 литр в год. Принятие такого законопроекта является постепенное увеличение акцизов на бензин.

Стало известно, на сколько вырастет цена бензина и дизельного топлива. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Когда этот законопроект будет окончательно проголосован и акцизы будут повышены.

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