Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

В Украине появился новый способ оплаты коммунальных услуг, который сэкономит немало денег.

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В украинцев появилась возможность сэкономить на коммунальных платежках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине оплата коммунальных услуг возможна на почте, в банке, или онлайн. Однако с недавних пор появился новый ресурс, благодаря которому оплатить платежки можно с кэшбэка.

Как сообщили в YASNO, украинцы могут платить за электроэнергию не из собственных кошелька, или карты, а из средств, которые им возвращает государство в рамках программы "Национальный кэшбек".

Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги таким образом необходимо иметь или заказать карту "Национальный кэшбек" и добавить ее в приложении "Дія". После покупки товаров украинского производства государство вернет вам 10% кэшбэка от стоимости покупок.

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Накопленными на карте средствами можно будет оплатить счета за электроэнергию, или другие коммунальные услуги.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

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Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии.

Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о возможном повышении цен на электроэнергию в Украине в 2025 году. По его словам, никакого повышения тарифов на свет не будет.

Накануне стало известно, что некоторых украинцев будут лишать субсидий на коммунальные услуги. Новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.

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