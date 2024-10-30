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Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему

Руслана Заклинская
30 октября 2024, 23:25
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Пенсионеры, которые не придерживаются определенных требований, могут остаться без пенсии или же столкнуться с уменьшением выплат.
Часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты: кто и почему
Кто рискует остаться без выплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

  • Пенсионеры из числа ВПЛ, которые не прошли идентификацию, могут потерять выплаты
  • У работающих пенсионеров, которые не сообщили об этом ПФУ, могут списать 20% пенсии

В Украине часть пенсионеров может остаться без выплат в ноябре. Средства могут не выплатить, если граждане не прошли идентификацию или не сообщили о трудоустройстве. Об этом предупредили в ПФУ.

Требования для получения пенсии ВПЛ

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до начала полномасштабного вторжения России, должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев. Если пенсионер не выполнил это требование, Пенсионный фонд Украины заморозит выплаты. Идентификацию можно осуществить несколькими способами:

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  1. Лично обратиться в отделение Ощадбанка или сервисного центра ПФУ с паспортом.
  2. Пройти идентификацию через электронный кабинет ПФУ с помощью Дія.Підпис.
  3. Воспользоваться видеоконференцсвязью.
  4. Для пенсионеров за рубежом - через дипломатические учреждения.

Украинские пенсионеры, которые не прошли идентификацию до начала ноября, не получат свои выплаты, пока не выполнят это требование.

Требования к трудоустроенным пенсионерам

Важным фактором, который также влияет на выплаты, является трудоустройство пенсионера. Если пенсионер продолжает работать, он обязан сообщить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней после трудоустройства или увольнения.

Невыполнение этого условия приводит к незаконным выплатам. В случае скрытого трудоустройства сумма излишне выплаченных средств подлежит возврату.

Компенсация выплат может проводиться двумя способами:

  • пенсионер может добровольно вернуть излишне выплаченные средства;
  • ПФУ будет удерживать до 20% от пенсии ежемесячно, пока вся сумма не будет погашена.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, в ноябре пенсионеры могут получить новые надбавки. Специальные надбавки предусмотрены на каждого ребенка до 18 лет для неработающих пенсионеров, а также 40% от прожиточного минимума (944 грн) для одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе.

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от нескольких факторов, и некоторым гражданам старше 65 лет могут отказать в пенсии из-за недостаточного страхового стажа. В 2024 году требования к стажу следующие: 31 год для выхода на пенсию в 60 лет, 21 год для 63 лет и 15 лет для 65 лет.

Как сообщал Главред, Министерство социальной политики Украины подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Предлагается постепенный переход к накопительным пенсиям с уменьшением ставки Единого социального взноса (ЕСВ) в течение трех лет: с 22% до 17% в первый год, до 16% во второй, и до 15% с третьего года.

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