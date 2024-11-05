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Зимняя поддержка для украинцев: кто получит финансовую помощь от правительства

Марина Фурман
5 ноября 2024, 15:26
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По словам премьер-министра, около 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы во время зимнего периода.
Шмигаль, отопление, деньги
Украинцам будут предоставлять финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления:

  • Украинцам начислят субсидии
  • Коммунальные льготы для военнослужащих получить будет легче
  • Полмиллиона хозяйств получат средства на покупку твердого топлива

Накануне холодов правительство страны разворачивает масштабную программу зимней поддержки для украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, основная поддержка украинцев зимой - это субсидии.

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"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды.", - передает Главред со ссылкой на представителя правительства.

Также кроме субсидий, правительство упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот для военнослужащих.

Еще около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Кроме того, для переселенцев с середины января следующего года правительство запускает программу субсидий на съемное жилье. Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Финансовая помощь для украинцев - новости по теме

Напомним, 25 октября президент Украины анонсировал новую программу поддержки, в соответствии с которой каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен. В своем выступлении он подчеркнул, что эти средства будут начислены уже с 1 декабря.

Каждый гражданин получит по 1000 гривен на карту "Национального кэшбэка". Средства можно будет использовать в течение декабря, января и февраля на оплату коммунальных услуг, медикаментов, транспорта, мобильной связи, книг и других услуг.

Юлия Свириденко уточнила, что украинцы смогут использовать средства, начисленные в рамках программы зимней "еПоддержки", для приобретения лекарств и медицинских изделий. Однако эти товары должны были исключительно украинского производства.

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