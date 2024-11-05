Зимняя поддержка для украинцев: кто получит финансовую помощь от правительства

По словам премьер-министра, около 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы во время зимнего периода.

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Украинцам будут предоставлять финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления:

Украинцам начислят субсидии

Коммунальные льготы для военнослужащих получить будет легче

Полмиллиона хозяйств получат средства на покупку твердого топлива

Накануне холодов правительство страны разворачивает масштабную программу зимней поддержки для украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, основная поддержка украинцев зимой - это субсидии.

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"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды.", - передает Главред со ссылкой на представителя правительства.

Также кроме субсидий, правительство упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот для военнослужащих.

Еще около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в частности дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Кроме того, для переселенцев с середины января следующего года правительство запускает программу субсидий на съемное жилье. Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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Напомним, 25 октября президент Украины анонсировал новую программу поддержки, в соответствии с которой каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен. В своем выступлении он подчеркнул, что эти средства будут начислены уже с 1 декабря.

Каждый гражданин получит по 1000 гривен на карту "Национального кэшбэка". Средства можно будет использовать в течение декабря, января и февраля на оплату коммунальных услуг, медикаментов, транспорта, мобильной связи, книг и других услуг.

Юлия Свириденко уточнила, что украинцы смогут использовать средства, начисленные в рамках программы зимней "еПоддержки", для приобретения лекарств и медицинских изделий. Однако эти товары должны были исключительно украинского производства.

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