'Тысячу Зеленского' можно потратить на лекарства, но есть одно 'но': объяснение

К программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств, сказала Юлия Свириденко.

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"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства, однако есть существенный нюанс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Yulia Svyrydenko

Главное из заявления:

Тысячу гривен можно будет использовать на приобретение лекарств и медицинских изделий исключительно украинского производства

К программе уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 поставщиков лекарств и медицинских изделий

Украинцы смогут использовать средства, начисленные в рамках программы зимней "еПоддержки", для приобретения лекарств и медицинских изделий. Однако эти товары должны были исключительно украинского производства. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств, информирует Правительственный портал.

Свириденко отметила, что тысячу гривен зачислят украинцам на карточки "Национального кэшбека", что значительно упростит процесс, поскольку система уже готова и прошла все необходимые тестирования. Она подчеркнула, что люди уже получили первые выплаты кэшбека и начали их использовать.

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"Сейчас средства по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн еПоддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства", - добавила министр.

По ее словам, к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 поставщиков лекарств и медицинских изделий. Возможность потратить средства на медикаменты не только поддержит граждан, но и поможет украинским фармпроизводителям.

Свириденко также напомнила, что в рамках предыдущей программы "еПоддержка" и программы помощи в размере 6500 грн, которые действовали в 2021-2022 годах, украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты. Чиновница отметила, что особое внимание уделят тому, чтобы средства "еПоддержки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Кто такая Юлия Свириденко? Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

Тысяча от Зеленского - что известно

Напомним, 25 октября президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки, согласно которой каждый гражданин сможет получить 1000 гривен. Эти средства поступят на счета уже с 1 декабря.

Каждый гражданин получит 1000 гривен на карту "Национального кэшбека". Использовать эти средства можно будет в течение декабря, января и февраля для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, проезда, мобильной связи, книг и других услуг.

Как сообщал Главред, указанная помощь не будет доступна для украинцев, которые находятся за пределами страны.

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что программа охватывает детей - один из родителей может заказать выплату на счет для каждого ребенка.

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