Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, но есть одно "но": объяснение

Руслана Заклинская
2 ноября 2024, 20:28
933
К программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств, сказала Юлия Свириденко.
'Тысячу Зеленского' можно потратить на лекарства, но есть одно 'но': объяснение
"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства, однако есть существенный нюанс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Yulia Svyrydenko

Главное из заявления:

  • Тысячу гривен можно будет использовать на приобретение лекарств и медицинских изделий исключительно украинского производства
  • К программе уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 поставщиков лекарств и медицинских изделий

Украинцы смогут использовать средства, начисленные в рамках программы зимней "еПоддержки", для приобретения лекарств и медицинских изделий. Однако эти товары должны были исключительно украинского производства. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств, информирует Правительственный портал.

Свириденко отметила, что тысячу гривен зачислят украинцам на карточки "Национального кэшбека", что значительно упростит процесс, поскольку система уже готова и прошла все необходимые тестирования. Она подчеркнула, что люди уже получили первые выплаты кэшбека и начали их использовать.

видео дня

"Сейчас средства по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн еПоддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства", - добавила министр.

По ее словам, к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 поставщиков лекарств и медицинских изделий. Возможность потратить средства на медикаменты не только поддержит граждан, но и поможет украинским фармпроизводителям.

Свириденко также напомнила, что в рамках предыдущей программы "еПоддержка" и программы помощи в размере 6500 грн, которые действовали в 2021-2022 годах, украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты. Чиновница отметила, что особое внимание уделят тому, чтобы средства "еПоддержки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Кто такая Юлия Свириденко?

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

Тысяча от Зеленского - что известно

Напомним, 25 октября президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки, согласно которой каждый гражданин сможет получить 1000 гривен. Эти средства поступят на счета уже с 1 декабря.

Каждый гражданин получит 1000 гривен на карту "Национального кэшбека". Использовать эти средства можно будет в течение декабря, января и февраля для оплаты коммунальных услуг, медикаментов, проезда, мобильной связи, книг и других услуг.

Как сообщал Главред, указанная помощь не будет доступна для украинцев, которые находятся за пределами страны.

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что программа охватывает детей - один из родителей может заказать выплату на счет для каждого ребенка.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

социальные выплаты новости Украины денежная помощь деньги
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

20:00Украина
Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

19:45Синоптик
"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

19:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

Последние новости

20:44

Цена бьет рекорды: стоимость популярного овоща в Украине стремительно растет

20:28

"Тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, но есть одно "но": объяснение

20:16

Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - списокВидео

20:00

Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

19:55

Переговоры явно готовятся: при чем тут Томагавкимнение

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
19:45

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

19:36

"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

19:33

Ветераны, женщины и лица с инвалидностью будут заниматься разминированием - Минобороны

19:11

Рост цен или дефицит: в России начинается настоящая инфляциямнение

Реклама
18:28

Путин не ограничится войсками с КНДР: с кем еще диктатор может подписать "соглашения"

18:13

Россияне применили новую тактику для атаки "Шахедами": что изменилось

18:10

РФ ударила по Днепропетровской области: среди раненых - дети

17:49

6 сел за 2 недели: войска РФ закрыли полукотел возле Курахово - BILD

17:37

Путин не достиг ни одной цели за 1000 дней войны: Остин разнес "имперские амбиции" РФ

17:34

Защитите свой смартфон: чем полезна перезагрузка телефона

17:16

Проверенный бабушкин метод: для чего хитрые хозяйки кладут фольгу к крупеВидео

16:51

Футболист Андрей Пятов разводится с женой после 19 лет брака

16:33

Россияне получили "по зубам" и убегают: в Атеш рассказали об ударе ВСУ на ЗапорожьеФото

16:27

Арнольд Шварценеггер лишил своего сына финансовой поддержки

16:11

"Войска КНДР заходят на позиции": ВСУ очертили ситуацию на Курском направлении

Реклама
15:53

Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

15:45

Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут "сгладить" Угледарский выступ

15:20

РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

15:15

Где спрятался тигр в джунглях: хищника смогут найти только люди с "орлиным зрением"

14:59

"ЖадАний" или "жАданий" - как правильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

14:40

Украина может потерять контроль над Донбассом: аналитик раскрыл тревожный прогноз

14:39

Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

14:18

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

14:14

Сын Виктора Павлика выехал в США и строит собственный бизнес - что делает

13:55

РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

13:53

Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

13:30

Ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения: какова причина

13:09

Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды: для чего это нужноВидео

12:40

Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и сольВидео

12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

Реклама
11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

11:08

В России скончалась актриса сериала "Интерны" и "Универ"

10:43

Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

10:35

Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?мнение

09:49

Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

09:17

РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушения: деталиФото

09:16

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять