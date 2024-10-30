Денежная помощь для украинцев от ООН: кто может претендовать на выплаты

Помощь получат те, кто еще не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

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Финансовая помощь для украинцев от ООН / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая категория украинцев может получить выплаты

Как зарегистрировать финансовую помощь

Сколько средств можно получить от ООН

В ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения финансовой помощи от УВКБ ООН. Будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области. Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

Финансовую помощь в городе Александрия могут получить только некоторые категории населения, а именно:

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переселенцы, которые выехали из дома в течение последних шести месяцев;

граждане, которые вернулись в Украину из-за границы после вынужденного оставления дома и перемещения;

лица, которые вернулись на постоянное место жительства после того, как вынужденно покинули жилье и переместились в другие области страны после начала полномасштабного вторжения.

Также украинцы должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком, пожилыми людьми от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с детьми до 18 лет;

в семье есть граждане с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Украинцы, относящиеся к категории "уязвимых", должны соответствовать определенным требованиям, в частности иметь доход не более 5,4 тыс. грн на человека в семье.

Также помощь получат те, кто еще не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как известно, общий размер денежной помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Что такое управление верховного комиссара ООН по делам беженцев? Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. Штаб-квартира - в Женеве, есть представительства во многих столицах и конфликтных точках по всему миру. Возглавляет управление Верховный комиссар ООН по делам беженцев. С 1 января 2016 года им стал Филиппо Гранди, сообщает "Википедия".

Финансовая помощь для украинцев - последние новости

Как ранее писал Главред, в Украине стартует новая программа выплат, в рамках которой украинцы получат по 1000 гривен. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбэка", которую можно оформить через приложение "Дія".

Впоследствии выяснилось, что "тысячу Зеленского" смогут получить не все, в частности выплаты не поступят для украинцев, которые находятся за рубежом. По прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой. Отмечается, что выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.

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